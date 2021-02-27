Культура

Виртуальную выставку подготовили ко Дню кошек в «Михайловском»

По случаю Международного дня кошек, который отмечается сегодня, 1 марта, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подготовили небольшую виртуальную выставку. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в цифровую экспозицию вошли работы, на которых изображены коты «в обществе Александра Сергеевича и Арины Родионовны». Это живопись и графика современных художников.

Юрий Люкшин. Из серии «Александр Сергеевич Пушкин любил котов учёных» (1999). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В музее уточнили, что в фондовых коллекциях Пушкинского заповедника немало и других произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также предметов быта, на которых запечатлены коты и кошки — как в главных, так и во второстепенных ролях. Много домашних животных на иллюстрациях к произведениям Пушкина.

Игорь Шаймарданов. Из цикла иллюстраций к «Повестям Белкина». «Гробовщик» (2016). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

«…а окно с птичьей клеткой и сидящей на подоконнике кисой можно, например, увидеть на рисунке из рукописного альбомчика первой четверти XIX века — усатые и полосатые пушистики были любимцами барышень и во времена Пушкина», - рассказали в музее.

Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Попали в историю искусств и подлинные михайловские коты. Так, например, с особой любовью рисовали кота-разбойника Пармезана, жившего в усадьбе «Михайловское», студенты факультета графических искусств Московского государственного университета печати (сейчас — Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета), приезжавшие в Святогорье на художественную практику.

Елена Абдулаева. Кот и натюрморт (цветная автолитография, 2007). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Виртуальную выставку ко Дню кошек из фондов «Михайловского» можно найти на официальных страницах музея в ВКонтакте, в Facebook и в Instagram.