Культура

Выставка детских рисунков для отцов и матерей открылась в Пскове

В выставочном зале регионального отделения Союза художников России в Пскове открылась выставка детских рисунков, посвященная Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной общественной организации многодетных семей «Дети – наше будущее».

В мероприятии приняли участие дети из Пскова и Острова. В экспозиции представили лучшие работы, выполненные детьми из псковской школы №1 имени Л. М. Поземского, островского отделения «Особые дети – могут» и детьми из островских творческих мастерских на мастер-классах организации «Дети – наше будущее».

Председатель регионального отделения Союза художников, заслуженный художник России Виктор Лысюк во время открытия выставки лично наградил детей, которые предоставили на выставку свои работы, дипломами и принадлежностями для рисования.

Кроме того, во время торжественного открытия выставки подвели итоги конкурса организации «Дети – наше будущее» новогодних рисунков и поделок. Победители конкурса рисунков также получили дипломы и принадлежности для рисования (бумагу, карандаши и краски), а также сладости.

«Выставки детских рисунков ПОООМС "Дети – наше будущее" в зале регионального отделения Союза художников России уже стали традиционными. Псковские художники проводят с подопечными нашей организации занятия по изобразительному искусству, направленные на раскрытие их творческих способностей», – отметила председатель ПОООМС «Дети – наше будущее» Светлана Петрова.

После церемонии открытия выставки и награждения юных художников ребята из ПОООМС «Дети – наше будущее» приняли участие в мастер-классе по изобразительному искусству. «Они создавали рисунки о своей родине, о маме, о ярких закатах города и другие под чутким руководством профессиональных художников», - отметили в пресс-службе.

Также ребята увидели фильм о простых и эффективных техниках рисования и секретах мастерства художников.

«От наших творческих мастерских в выставке участвовали несколько юных художников. Они и их художественный руководитель Ирина Александровна Глухачева получили заслуженные награды. Также дети насладились прекрасными картинами, представленными в выставочном зале. Наши юные художники еще поучаствовали в мастер-классе», - рассказала руководитель творческих мастерских островского отделения ПОООМС «Дети – наше будущее» Ирина Смирнова.

Выставка открылась в рамках проектов «Путешествие к истокам» ПОООМС «Дети – наше будущее» и «Одаренные дети - будущее России» отделения Союза художников России.