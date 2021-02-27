Культура

Псковский архитектор предложил альтернативное место для переезда театра кукол

Архитектор Владимир Шуляковский предложил альтернативное место для переезда Псковского театра кукол. Такое мнение он высказал 2 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«С "Таблеткой" изначально было принято непродуманное и неправильное административное решение, без консультации со специалистами. Чтобы спасти наш чудесный и горячо любимый театр кукол, не надо ломать хорошие вещи», - заявил гость студии.

По словам архитектора, административное здание в парке культуры и отдыха - нужный городской объект, хоть и «облезлая», но «интересная вещь». «Сходу не назову такого конструктивного решения. На эту тему написал письмо в Союз архитекторов, где получил поддержку, что объект заслуживает внимания», - сказал гость студии.

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Наилучшим местом для расположения театра кукол он назвал «Четыре угла», где администрация Пскова «борется с рынком». Подходящим такой вариант он считает в связи с тем, что на Завеличье живет больше людей. Кроме того, Владимир Шуляковский обратил внимание на близость нынешнего здания театра.

В продолжение беседы Владимир Шуляковский заявил, что ему жаль проектировщиков нового здания театра кукол, они находятся в тяжелейших условиях. «Места практически нет, есть по высоте ограничения, вынуждены проектировать по третьей категории комфортности», - оценил он.

Напомним, здание в парке культуры и отдыха в Пскове (так называемую «Таблетку») в Летнем саду передали в безвозмездное пользование областной Театрально-концертной дирекции. Предполагается, что по нацпроекту «Культура» оно будет реконструировано для размещения театра кукол. Проектные работы выполняет компания из Иваново, по контракту чертежи должны быть готовы к 25 декабря.