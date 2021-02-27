Культура

Попробовать себя на роли пушкинских героев предлагают в «Михайловском»

Новый конкурс объявили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, на этот раз друзьям и посетителям музея, вне зависимости от возраста и гражданства, предлагают инсценировать какое-либо из произведений Пушкина и поделиться своими фото-впечатлениями от результата.

Творческое соревнование назвали строкой из «Евгения Онегина» - «…Кто там в малиновом берете». Его победителей будут определять сразу два жюри - зрительское и музейное. Заполнить заявку и прислать фотографию на конкурс нужно до 10 апреля.

Подробнее об условиях конкурса можно прочесть на сайте «Михайловского».