В Пскове наградили победителей конкурса «Душа земли Псковской»

Торжественная церемония вручения удостоверений о присвоении почетного звания «Душа земли Псковской» за 2020 год состоялась в Доме офицеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.
В этом году обладателями звания «Душа земли Псковской» стали:
Свои награды победители получили из рук почетных гостей мероприятия и заслуженных работников культуры России.
После церемонии награждения состоялся праздничный концерт, выступили творческие коллективы, руководители которых получили награды, а также лучшие исполнители Пскова и области, которые тоже являются обладателями почетного звания разных лет.
Напомним, почетное звание «Душа земли Псковской» ежегодно присваивается псковичам за большой вклад в развитие и сохранение народного самодеятельного творчества, народной традиционной культуры Псковщины.
В прошлом году почетного звания был удостоен псковский балетмейстер, основатель областного ансамбля песни и пляски профессионального технического образования Владимир Максимов.