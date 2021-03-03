Культура

В Пскове наградили победителей конкурса «Душа земли Псковской»

Торжественная церемония вручения удостоверений о присвоении почетного звания «Душа земли Псковской» за 2020 год состоялась в Доме офицеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

В этом году обладателями звания «Душа земли Псковской» стали:

в номинации «Народная песня» - художественный руководитель ансамбля русской песни «Очелье» Вера Кагазежева, Псков;

в номинации «Мастер декоративно-прикладного творчества» - преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и мастер по валянию Ирина Иванова;

в номинации «Руководитель творческого коллектива» - главный дирижер заслуженного коллектива народного творчества камерного хора «Кант», дирижер образцового коллектива хора мальчиков МБУ ДО «Центр эстетического "Воспитания"» Иван Беседин, Великие Луки;

в номинации «Руководитель творческого коллектива» - руководитель Народного самодеятельного коллектива мужского хора ветеранов войны и труда Татьяна Случаева, Великие Луки;

в номинации «Руководитель хореографического коллектива» - руководитель образцового художественного коллектива ансамбля танца «Контраст» Юрий Воронов, Дновский район.

Свои награды победители получили из рук почетных гостей мероприятия и заслуженных работников культуры России.

После церемонии награждения состоялся праздничный концерт, выступили творческие коллективы, руководители которых получили награды, а также лучшие исполнители Пскова и области, которые тоже являются обладателями почетного звания разных лет.

Напомним, почетное звание «Душа земли Псковской» ежегодно присваивается псковичам за большой вклад в развитие и сохранение народного самодеятельного творчества, народной традиционной культуры Псковщины.

В прошлом году почетного звания был удостоен псковский балетмейстер, основатель областного ансамбля песни и пляски профессионального технического образования Владимир Максимов.