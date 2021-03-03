Культура

Минкульт соберет информацию о реальных зарплатах работников в городах и селах

Минкультуры РФ проведет мониторинг зарплат работников культуры, работа будет завершена в конце первого полугодия 2021 года. Как передает «Интерфакс», об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

«Министерство ежегодно мониторит среднюю заработную плату в разрезе каждого региона, и мы видим, что указу президента этот средний показатель соответствует. Однако представления о зарплатах конкретных работников культуры в крупных городах, малых городах и на селе нам эта цифра не дает. Вот почему в этом году мы запустили мониторинг, который позволит увидеть нам реальную картину, мы завершим эту работу по итогам первого полугодия», - сказала Любимова в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации в среду.



Она попросила сенаторов взять вопрос заработной платы в каждом регионе на контроль. Также министр отметила существующий перекос в сторону зарплат руководителей учреждений, а также значительные различия в размерах зарплат в городе и в селе даже в рамках одного субъекта РФ.



Любимова сообщила, что в сфере культуры в малых городах и селах не хватает свыше 9 тысяч специалистов. «Очень остро стоит кадровый вопрос, особенно в селах и малых городах. Сама потребность там - более 9 тысяч специалистов. А с вводом новых объектов в ближайшие годы она станет еще больше», - отметила министр.



Глава Минкультуры напомнила, что ведомство подготовило проект постановления о программе «Земский работник культуры» по аналогии с существующими программами для учителей и врачей, и попросила сенаторов ее поддержать.