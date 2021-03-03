Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О социальной активности бизнеса
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
Где заказать дом мечты?
счет за воду - оплати задолженность без пени
Льготные кредиты от ПСБ
Подарки, которые не забываются
Жить и строить нацпроекты помогают
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Культура 03.03.2021 07:480 Худрук Александринки верит в положительный результат объединения с псковским театром 03.03.2021 13:030 Минкульт соберет информацию о реальных зарплатах работников в городах и селах 03.03.2021 11:240 В Пскове наградили победителей конкурса «Душа земли Псковской» 02.03.2021 19:570 Прочитать предсказание о глобальном кризисе можно в областной библиотеке 02.03.2021 14:205 Псковский архитектор предложил альтернативное место для переезда театра кукол 02.03.2021 13:010 Попробовать себя на роли пушкинских героев предлагают в «Михайловском»
 
 
 
Самое популярное 24.02.2021 12:2222 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора 01.03.2021 09:244 Пскович избил мужчину у дверей храма и переехал его автомобилем 24.02.2021 11:547 Интерактив: Апокалипсис в травмпункте 27.02.2021 21:126 Фотофакт: В Пскове вместе со снегом «растаяла» лестница 25.02.2021 07:3710 В Эстонии заявили об «оккупации» Россией части Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Минкульт соберет информацию о реальных зарплатах работников в городах и селах

03.03.2021 13:03|ПсковКомментариев: 0

Минкультуры РФ проведет мониторинг зарплат работников культуры, работа будет завершена в конце первого полугодия 2021 года. Как передает «Интерфакс», об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

«Министерство ежегодно мониторит среднюю заработную плату в разрезе каждого региона, и мы видим, что указу президента этот средний показатель соответствует. Однако представления о зарплатах конкретных работников культуры в крупных городах, малых городах и на селе нам эта цифра не дает. Вот почему в этом году мы запустили мониторинг, который позволит увидеть нам реальную картину, мы завершим эту работу по итогам первого полугодия», - сказала Любимова в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации в среду.

Она попросила сенаторов взять вопрос заработной платы в каждом регионе на контроль. Также министр отметила существующий перекос в сторону зарплат руководителей учреждений, а также значительные различия в размерах зарплат в городе и в селе даже в рамках одного субъекта РФ.

Любимова сообщила, что в сфере культуры в малых городах и селах не хватает свыше 9 тысяч специалистов. «Очень остро стоит кадровый вопрос, особенно в селах и малых городах. Сама потребность там - более 9 тысяч специалистов. А с вводом новых объектов в ближайшие годы она станет еще больше», - отметила министр.

Глава Минкультуры напомнила, что ведомство подготовило проект постановления о программе «Земский работник культуры» по аналогии с существующими программами для учителей и врачей, и попросила сенаторов ее поддержать.

Теги: #зарплата #культура #Минкульт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею сажать на 5 лет и штрафовать на 5 млн рублей за оскорбление ветеранов?
В опросе приняло участие 381 человек
03.03.2021, 13:490 Пункты вакцинации планируют развернуть в торговых центрах Псковской области 03.03.2021, 13:420 Порховский закладчик отправится на 7,5 лет в исправительную колонию 03.03.2021, 13:390 Александр Нестерук озабочен распространением коронавируса в Эстонии 03.03.2021, 13:370 Солнечную и прохладную погоду обещают синоптики псковичам 8 марта
03.03.2021, 13:310 Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области 03.03.2021, 13:270 Две автопарковки появятся в Тямше и Родине 03.03.2021, 13:250 В Псковской области планируют встретить Масленицу 03.03.2021, 13:250 Падкой на сыр псковичке грозит лишение свободы
03.03.2021, 13:231 Михаил Ведерников предложил разрешить подросткам посещать торговые центры без взрослых 03.03.2021, 13:230 Педагогу из Пскова присвоено звание «Заслуженный учитель РФ» 03.03.2021, 13:200 Псковский губернатор считает нецелесообразным смягчать ограничения по COVID-19 03.03.2021, 13:091 За кражу туй в Жидиловом Бору пскович отработает почти 300 часов
03.03.2021, 13:060 Работы по прочистке труб начали на улице Алехина в Пскове 03.03.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с историком Юрием Алексеевым 03.03.2021, 13:030 Минкульт соберет информацию о реальных зарплатах работников в городах и селах 03.03.2021, 12:520 Пскович предложил решение проблемы с подтопленной дорогой к лицею №21
03.03.2021, 12:380 Более 30 кубометров мусора ежедневно убирают с улиц Пскова 03.03.2021, 12:280 «Псковский гигант» выступит на первенстве страны по боксу 03.03.2021, 12:090 Фотоконкурс «Берегите женщин, женщин берегитесь» проводят в Пскове 03.03.2021, 12:000 Псковичам покажут онлайн лучшие короткометражки со всего мира
03.03.2021, 11:550 Миллион рублей направят на ремонт школьного спортзала в Острове 03.03.2021, 11:410 Две женщины обратились в больницу после тройного ДТП на Коммунальной в Пскове 03.03.2021, 11:303 В Гдове более двух месяцев не могут похоронить труп женщины 03.03.2021, 11:240 В Пскове наградили победителей конкурса «Душа земли Псковской»
03.03.2021, 11:200 Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 173 03.03.2021, 11:092 Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов о социальной ответственности бизнеса 03.03.2021, 11:030 «Подстрочник»: Нужен ли Псковской области музей оккупации? 03.03.2021, 10:540 Спортсменки из Псковской области установили мировые рекорды по зимнему плаванию
03.03.2021, 10:460 Пскович с ножом напал на пожилого мужчину в Новосокольниках 03.03.2021, 10:410 В течение недели Псков планируют полностью очистить от мусора 03.03.2021, 10:370 ПСБ снизил ставку льготного кредитования для малого и среднего бизнеса 03.03.2021, 10:230 Дорожный знак «Дети» потребовала установить прокуратура в Пустошке
03.03.2021, 10:080 В России внедрят стандарты all inclusive 03.03.2021, 10:040 Пьяного мужчину сняли с «Ласточки» в Псковской области 03.03.2021, 09:570 Стружанин получил условный срок за оскорбление полицейского 03.03.2021, 09:480 Задолженность по зарплате в Псковской области снизилась на 80 млн рублей
03.03.2021, 09:370 Кражу с территории фермы раскрыли полицейские в Дновском районе 03.03.2021, 09:280 Виски и коньяк пытался вынести пскович из магазина 03.03.2021, 09:260 Телефонный мошенник лишил пожилую псковичку сбережений 03.03.2021, 09:160 Мошенники начали обманывать россиян под видом выплат с «Госуслуг»
03.03.2021, 09:000 Почтовые отделения изменят график работы в связи с 8 Марта 03.03.2021, 08:580 Самовозгорание груза в автомашине произошло в Невельском районе 03.03.2021, 08:510 В Италии обнаружили не поддающуюся вакцинам мутацию коронавируса 03.03.2021, 08:373 Вандалы снова повредили изоляцию теплосетей в Пскове
03.03.2021, 08:270 В МВД отказались от идеи хранить отпечатки пальцев россиян до 100 лет 03.03.2021, 08:150 Эксперт спрогнозировал сроки окончания эпидемии COVID-19 в России 03.03.2021, 08:000 Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта 03.03.2021, 07:480 Худрук Александринки верит в положительный результат объединения с псковским театром
03.03.2021, 07:360 В России началась волна обманов с «возвратом» случайных переводов на карту 03.03.2021, 07:190 В Пскове 3 марта проведут проверку системы оповещения населения 03.03.2021, 07:000 В Госдуму внесли законопроект о перерасчете пенсий работающим россиянам 02.03.2021, 23:140 Более 20 тысяч тюльпанов вырастили в великолукском зеленхозе к 8 марта
02.03.2021, 22:580 На реконструкцию школьного стадиона в Овсище финансирование не предусмотрено 02.03.2021, 22:420 Соловьи увидели социальную драму «Люблю» 02.03.2021, 22:270 Бастрыкин поручил провести проверку из-за призывов к суициду в соцсетях 02.03.2021, 22:130 Еще один очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области
02.03.2021, 22:110 Опубликован проект расписания ЕГЭ-2021 02.03.2021, 21:551 Вопрос о строительстве дома на ближнем Завеличье обсудят на публичных слушаниях 02.03.2021, 21:360 На башне Святых ворот Печерского монастыря обнаружен фрагмент исторической надписи 02.03.2021, 21:180 Названы главные профессии будущего
02.03.2021, 21:000 Смертность на российских дорогах уменьшилась 02.03.2021, 20:430 Ежемесячная выплата маткапитала снова продлевается по заявлению 02.03.2021, 20:280 Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов приглашает на обучение 02.03.2021, 20:122 Стали известны подробности реконструкции псковского кинотеатра «Октябрь»
02.03.2021, 19:570 Прочитать предсказание о глобальном кризисе можно в областной библиотеке 02.03.2021, 19:413 Успешно ли псковские политики ловят голоса в соцсетях 02.03.2021, 19:320 Насвинская школа закрыта на карантин по ОРВИ 02.03.2021, 19:230 В Пскове за оскорбление сотрудника прокуратуры будут судить мошенника из Белоруссии
02.03.2021, 19:210 К акции «Сад памяти» приглашают присоединиться псковичей 02.03.2021, 19:110 Самолет из Калининграда прибыл в Псков с опозданием на 5 часов 36 минут 02.03.2021, 19:030 Жителя Острова, дважды переехавшего избитого мужчину в Пскове, арестовали на два месяца 02.03.2021, 18:564 Tele2 предложила псковичам еще «Больше»
02.03.2021, 18:490 «Рено и «десятка» столкнулись на Запсковье 02.03.2021, 18:390 «Экопром» объяснил правила вывоза строительных отходов 02.03.2021, 18:307 Реплика Донецкого: Год с «короняшкой» 02.03.2021, 18:261 Акция «Скорость - не главное!» прошла в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.