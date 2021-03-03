Культура

Опубликован режим работы музейных объектов в Пскове в праздничные дни

Опубликован режим работы псковских музейных объектов на праздничные выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Изборском музее-заповеднике.

Так, на выходных, с 6 по 8 марта, будут открыты для посещения Псковский кремль, Приказная палата, смотровая площадка Власьевской башни и Мирожский монастырь (Спасо-Преображенские фрески XII века) при условии отсутствия осадков, двор Постникова и Варлаамовский угол – Варлаамовская и Высокая башни, фондохранилище (Дом Масона). Также псковичи и гости города могут посетить выставку «Культура и искусство древнего Пскова» в главном здании музея на улице Некрасова, 7 и ознакомиться с экспозицией «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Режим работы объектов с 11.00 до 18.00.

9 марта главное здание музея на улице Некрасова, 7 и двор Постникова не работают.

Кроме того, 6 и 9 марта работают музей-квартира В. И. Ленина и музей-квартира Ю. П. Спегальского.

Полную афишу с фотографиями можно увидеть по ссылке.