Культура

«Мир забытых вещей» покажут псковичам 8 марта

На экскурсию по выставке «Мир забытых вещей» приглашают псковичей 8 марта в 13.00. Она открыта в главном здании Псково-Изборского музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«С самого детства всем нам интересно, как жили в прошлом люди: что ели, как одевались, чем пользовались в быту. Проходят годы, столетия, время уносит в прошлое многое… в том числе и предметы быта. С каждым новым поколением мы все больше отдаляемся от наших предков и, глядя на непонятные нам предметы, задаемся вопросами: что это, зачем и как этим пользовались», - рассказала о выставке заведующая экскурсионным отделом Анна Агеева.

Выставка «Мир забытых вещей» - попытка донести до посетителей достоверную информацию о «забытых» предметах. Основой для этого стали фонды музея. Выставка будет интересна и просто любознательным посетителям музея, которые хотели бы приоткрыть завесу прошлого и взглянуть на загадочные старинные предметы со знанием дела, считают ее организаторы. Некоторые из таких предметов исчезли из обихода человека навсегда, потому что стали просто ненужными. Другие в ходе эволюции видоизменились. При их изготовлении стали использоваться новые материалы и формы, но функция осталась прежней.

«Многое из того, что посетители смогут увидеть на нашей выставке, не экспонировалось вовсе или экспонировалось очень давно, так что в этом отношении она эксклюзивна», - отметили организаторы.

Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (8112) 66-33-11.