Культура

Образцовый коллектив гусляров выступит в Пскове

Концерт детского коллектива – ансамбля гусляров «Лель» (6+) пройдет в Псковской областной научной библиотеке, сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе библиотеки.

Коллектив неоднократно подтверждал звание образцового, становился участником и победителем музыкальных конкурсов и фестивалей разного уровня. В составе концертной группы – гусляры от 9 до 14 лет.

Ансамбль в 1991 году создал Заслуженный работник культуры, основатель гусельного творчества на Псковщине Вениамин Кричевский. С 1992 года коллектив возглавляет его ученица – Елена Ленина. Концертмейстер - Илья Хмелев.

Концерт состоится 4 марта в 15.30. Вход свободный.