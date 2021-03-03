Культура

Фестиваль «Мы из будущего» стартовал в Псковской области

Фестиваль детского творчества «Мы из будущего - 2021» стартовал в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

Областной фестиваль детского творчества по выявлению и поддержке талантливых детей, проживающих в сельской местности, проводит Псковский областной центр народного творчества в рамках национального проекта «Культура».

В 2021 году фестиваль посвящен «Десятилетию детства». В фестивале-конкурсе примут участие лучшие коллективы, исполнители, победители районных смотров-конкурсов по всем жанрам самодеятельного творчества: народная, академическая, эстрадная, авторская песня, исполнительство на музыкальных инструментах, хореография, цирковой и оригинальный жанр. Возраст конкурсантов – от 5 до 16 лет.

Фестиваль пройдет в три этапа: отборочные туры (зональные смотры), которые начнутся 13 марта в Пушкинских Горах, подведение итогов конкурсных прослушиваний и заключительный этап - награждение победителей фестиваля и гала-концерт, который состоится в Пскове.

Напомним, проект «Мы из будущего» по выявлению и поддержке талантливых детей, проживающих в сельской местности, реализуется с 1994 года. «Это прекрасная возможность для талантливых детей из самых отдаленных уголков области показать себя, самореализоваться и наравне со своими сверстниками из более крупных городов полноценно развиваться и открывать для себя новые горизонты», - отметили в комитете.