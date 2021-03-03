Культура

Выставка по мотивам легенд и древних сказаний откроется в Пскове 5 марта

Персональная выставка художественных произведений Софьи Рыжковой «Мелодия души» откроется 5 марта в выставочном зале Псковского областного отделения Союза художников России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в творческом объединении.

Софья Рыжкова родилась в Кургане, окончила художественно-географический факультет Омского педагогического института. Член Союза художников России, участница республиканских выставок в Москве и Санкт-Петербурге, международных выставок в Голландии, Германии, Финляндии, Швеции и Латвии. С 2001 года она преподает в Детской художественной школе города Пскова.

«Занятия изобразительным искусством для Софьи – основной маяк в жизни и главный путеводитель. Темы ее работ многообразны, а техники исполнения она постоянно придумывает новые, порой «совмещая несовместимое». На выставке будут представлены серии работ. Особого внимания заслуживает "Пленэрная коллекция" - работы по мотивам легенд и древних сказаний Псковской земли», - рассказали в региональном отделении Союза художников.

Выставка откроется завтра в 18:00 по адресу: город Псков, улица Ленина, 1.