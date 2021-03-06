Культура

Георгий Василевич и музей-заповедник «Михайловское»: Памяти Валентина Яковлевича Курбатова

Памяти Валентина Яковлевича Курбатова

Это были счастливые годы! Годы дружбы с Валентином Яковлевичем Курбатовым, в полноте и радости жизни, утверждение которой было частью его личности, неотъемлемой частью души.

Он был человеком книжного и устного слова. В последние годы, когда всякое выступление было волнительным для него, порой до дрожи, до сбивающегося дыхания, слушавшие, сравнивали слово Курбатова со словами мудрецов и духовных учителей. И это действительно так.

Как иначе, если его личный опыт — это опыт великой русской литературы, особенно, литературы минувшего двадцатого века. Откройте его книги, его «Подорожник», чтобы узнать великие имена его собеседников, — писателей, музыкантов, художников, — неповторимых в своих талантах.

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Валентин Курбатов прожил красивую жизнь. Мужественную. Деятельную. Полную смысла. Сомневался и преодолевал сомнения. Вслушивался и слышал происходящее. Искал и обретал крупицы вечного в стремительном течении преходящего.

Многими дарами Господь наделил этого человека. Душой, способной сострадать и утешать, побуждать к действию, радоваться труду и минутам отдохновения. Он умел удивляться и удивлять. Писал стихи и письма, вел дивные дневники, переплывал реку Великую, мчался, обгоняя ветер, на велосипеде, обыгрывал в большой теннис умелых игроков, скакал верхом наперегонки, отмерял на лыжах заснеженные пространства, учил стоять на голове, петь песни за большим семейным столом, учил молиться и верить.

Мы удивлялись ему и восхищались им. В чем могли, следовали ему. Вслушивались в его такой родной голос. Вместе с ним открывали прекрасное в нашем мире, в нашей жизни. Мы радовались тому, что он есть, что он с нами.

Валентин Яковлевич Курбатов ушел во Вселенскую родительскую субботу. Ушел от друзей и близких к родным и друзьям, ожидающим его в мире ином. Верится, встреча их будет радостной.

А мы, его современники, читатели, слушатели, зрители, остаемся без него свидетелями о нем. О человеке, который жил рядом снами, который подарил нам радость пройти с ним часть жизненного пути.

Спасибо, дорогой Валентин Яковлевич!

Вечная память!

Георгий Василевич и музей-заповедник «Михайловское»