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Культура

Кинчев рассказал, как чуть не угодил в тюрьму после концерта в Пскове

08.03.2021 10:55|ПсковКомментариев: 0

Фронтмен группы «Алиса» Константин Кинчев рассказал в интервью 5-tv.ru, что мог попасть в тюрьму на пять лет из-за проблем с властями СССР в конце 80-х. Причем реальный срок рокер мог получить после того, как нарушил предписание правоохранителей и выступил в Пскове.


Фото с Instagram-страницы Константина Кинчева (kkinchevzona)

По словам Кинчева, тучи над ним начали сгущаться 17 ноября 1987-го, когда перед концертом в ленинградском дворце спорта «Юбилейный», музыкант подрался с милиционерами. Стражи порядка не хотели пускать его беременную жену за кулисы. После потасовки перед началом исполнения песни «Эй, ты, там, на том берегу», Константин произнес со сцены оскорбительные для милиционеров слова.

Спустя пять дней молодежный ленинградский журнал «Смена» опубликовал статью «Алиса с косой челкой». Лидера рок-группы обвинили в пропаганде нацизма и провокации беспорядков. Артисты «Ленконцерта» обвинили Кинчева в неуважении к публике. После того как инцидент широко осветили на телевидении и в прессе, проблемы начались не только у Константина Кинчева, но и у всей группы «Алиса». У рокеров появились большие сложности с организацией концертов.

Лидеру группы предъявили обвинение в «злостном хулиганстве», но отпустили под подписку о невыезде. Однако предписание он нарушил и уехал выступать в соседний Псков. Когда он вернулся в Ленинград, Константина задержали на семь суток, а группе «Алиса» запретили выступать на полгода.

Суд состоялся 11 июля 1988-го. После прослушивания аудиозаписи концерта в ноябре 1987-го, судья подтвердил несостоятельность обвинений в пропаганде нацизма. «Дело Кинчева» было прекращено, а самого рокера предали на поруки Ленинградскому рок-клубу.

Музыкант рассказал, что, если бы не помощь руководителей организации, он мог бы сесть в тюрьму на пять лет. «Я без помощи рок-клуба был бы отправлен на пятерочку. В общем-то, там можно было бы порешать со мной все вопросы. Но благодаря тому, что рок-клуб в лице Коли Михайлова, Нины Александровны Барановской, Джорджа Гуницкого впряглись за меня, удалось им меня отстоять с идиотской формулировкой: меня передали на поруки трудовому коллективу, а именно Ленинградскому рок-клубу», - поделился лидер группы «Алиса».

Теги: #шоубиз
Источник: Псковская Лента Новостей
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