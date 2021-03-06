Культура

В Гдове отменили праздничный концерт из-за болезни солистов и режиссера

Концерт на Международный женский день в гдовском Центре досуга и культуры отменен из-за болезни нескольких солистов и режиссера представления. Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети ВКонтакте.

Администраторы паблика отмечают, что вакцинация от коронавируса в Гдовском районе проходит с достаточным медленным темпом. Так, в районной больнице сообщили, что накануне праздничных выходных общее количество привитых первой дозой «Спутника V» достигло 488 человек, а вторую аппликацию препарата получили 265 гдовичей (в трех случаях дан отвод по медицинским показаниям). В листе ожидания находятся десять пациентов, записавшихся в регистратуре поликлиники, и еще один, подавший заявку на вакцинацию через сервис «Госуслуги».

Любопытно, что сразу несколько человек попросили перенести укол на «после праздников» – наверное, сыграли свою роль рекомендации медиков в первые дни после вакцинации избегать алкоголя, походов в баню и больших физических нагрузок.

Добавим, что гдовичи могут записаться на вакцинацию в регистратуре поликлиники или по телефону 8 (81131) 21-357.