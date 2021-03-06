Культура

Детская художественная школа в Великих Луках отмечает 50-летний юбилей

Детская художественная школа имени А. А. Большакова в Великих Луках отметила 50-летний юбилей. В этой связи в выставочном зале «Мир искусств» открылась выставка работ педагогов-художников под названием «50 работ на каждый год». Об этом сообщается в официальном сообществе администрации Великих Лук «ВКонтакте».



Фото здесь и далее: официальное сообщество администрации Великих Лук «ВКонтакте»

«...успех нашего города – это не только промышленность, строительство, сфера ЖКХ, но и развитие искусства, художественной и музыкальной школ. Потому что наш город – это музеи, театры, кинотеатры. Искусство играет очень важную роль в жизни человека, развивает его. Как педагог могу сказать, что сейчас такое развитие подрастающего поколения имеет очень важное значение. Спасибо за ваш труд», - поздравила присутствующих депутат Великолукской городской Думы, директор школы №17 Ирина Соловьева.

В художественной школе работают педагоги из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Перми и других, отметила директор учреждения Ольга Павлова.

«В первую очередь, наша школа – это художники и педагоги, которые в свое время получили образование в различных городах. Очень характерно для нашей школы, что к нам возвращаются наши ученики. Почти половина преподавателей-художников – наши выпускники», - подчеркнула она.

Со словами приветствия выступила и заместитель главы администрации города Великие Луки по социальной сфере Юлия Ярышкина. «Если ты хочешь, чтобы твой ребенок был гармонично развитой личностью, нужно дать ему возможность пробовать себя в разных видах деятельности и разных сферах: спорте, танцах, искусстве, музыке. Но если ты хочешь, чтобы твой ребенок взял от природы весь тот ресурс, который ему дал бог, то нужно отдать ребенка в художественную школу. Художественное образование действует на психику ребенка самым положительным образом и это отражается на всех сферах его деятельности. Поэтому музыка и живопись – это именно то, отчего должно отталкиваться человечество, если оно хочет иметь хорошее, психологически здоровое будущее», - отметила Юлия Ярышкина.



На выставке, посвященной юбилею, представлены работы педагогического состава художественной школы. Как рассказал художник и педагог Владимир Оржеховский, преподаватели собрали как старые, так и свои новые работы.

«На выставке нет абстрактных и авангардных работ, все понятно и доступно. Представлено классическое искусство», – добавил он.

Педагоги детской художественной школы имени А. А. Большакова приглашают жителей и гостей города посетить уникальную выставку, посвященную 50-летию школы. Они уверены, что это будет приятная встреча с настоящим искусством, которая надолго останется в памяти.