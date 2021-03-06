Культура

Псковские и ленинградские архивисты открыли совместную выставку об истории торговли

В залах главного музейного корпуса Выборгского музея-заповедника сегодня, 10 марта, открылась выставка «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России». В состав экспозиции вошли редкие архивные документы XVIII - начала XX веков, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственной архиве Псковской области.

«Мы открываем новый архивный год этой замечательной выставкой, - отметила заместитель директора госархива Псковской области Наталья Исакова. - Идея родилась благодаря труду двух региональных архивов - псковского и ленинградского в 2018 году. И в 2020 году при поддержке Российского исторического общества и Фонда «История Отечества» нам удалось реализовать этот проект».

Она рассказала, что благодаря совместной работе архивисты сделали немало интересных открытий. К примеру, псковичи обнаружили фотографию торговли псковским льном, ее аналога нет в Государственном архиве Псковской области.

Материалы выставки представлены на нескольких языках - русском, немецком, шведском, французском. В составе экспозиции карты, фотографии, письма, официальные документы о ведении торговли, о поставках товаров, о финансах.

«Значимость выставки достаточно большая, - подчеркнула председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Выборгского района Нина Сивицкая. - Как можно развивать бизнес, руководитель торговлей, если мы не знаем истоков, не знаем, с чего все начиналось?».

По ее словам, многие правила ведения торговли были выработаны и внедрены еще нашими предками. Опора на них позволяет развивать торговое дело и сегодня.

Добавим, что гостей выставки организаторы угостили выборгским кренделем и псковским снетком.

Подобная выставка в октябре была открыта в Пскове на выставочных площадях Двора Постникова. Есть и ее цифровой аналог для активных пользователей интернета.