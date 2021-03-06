Во Франции продадут прижизненное издание «Евгения Онегина»

Аукционный дом Osenat продаст прижизненное издание шестой главы «Евгения Онегина» Александра Пушкина.
Поэт издавал свой роман по главам по мере их завершения. Шестая глава с описанием дуэли, законченная в конце 1826 года, вышла 23 марта 1828 года тиражом 1200 экземпляров и моментально разошлась, пишет газета «Известия».
«Наш экземпляр попал к нам из богатой французской коллекции. На его титульном листе стоит штамп Киевского Общественного Собрания с датой - март 1913 года», - рассказала глава русского департамента Osenat Мария Вихрова.
Книга сменила несколько владельцев прежде, чем дойти до аукциона. Предварительная оценка лота 20-30 тысяч евро. Этот и другие раритеты можно будет приобрести на русских торгах в Версале 13-14 марта.