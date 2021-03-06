Культура

Псковичи могут проголосовать за пушкинскую свадьбу

Псковичи, а вместе с ними и друзья Пушкинского заповедника из других регионов нашей страны и мира могут поддержать музейщиков «Михайловского» в борьбе за призы международного конкурса видеороликов «Возрождение традиций гостеприимства народов БРИКС».

Кадр из конкурсного ролика о свадьбе в святогорских традициях

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот конкурс проводится московской Региональной общественной организацией «БРИКС. Мир Традиций» при поддержке российских министерств иностранных дел и культуры, Совета Федерации ФС РФ, Россотрудничества, посольств стран БРИКС в нашей стране, российской дипломатической миссии в странах альянса и ряда других организаций. В положении о творческом соревновании предусмотрены три номинации: «Свадьба в народных традициях», «Семейное торжество», «Новый год и другие национальные праздники». Оценивать работы будет специальное жюри конкурса, но в правилах предусмотрен и приз зрительских симпатий. Его получит ролик, собравший наибольшее количество «лайков» на странице организаторов конкурса в социальной сети.

Музейщики «Михайловского» представили на суд зрителей видеосюжет о псковской пушкинской свадьбе — этот обряд в заповеднике реконструировали по многочисленным фольклорным материалам и, главное, по записям самого Пушкина, сделанным на Псковщине.

Напомним, что БРИКС (англ. - BRICS) - группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Международный онлайн конкурс видеороликов в организации рассматривают как проявление временнóй и пространственной общности, столь необходимой в культурном пространстве как стран этой «пятерки», так и других территорий нашей планеты.