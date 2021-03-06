Культура

Чучело из старых банных веников сожгли в Изборске

Чучело из старых банных веников сожгли в Изборске, пишет «Печорская правда». Сегодня, 14 марта, в последний день перед Великим постом, Масленицу в Изборске отпраздновали дети из театра «Балагуры», танцоры из ансамбля «Витамины» и гости из Пскова - студия Zumba Gold.

Фото: Группа «Печорская правда» «ВКонтакте»

В 2021 году Масленица совпала с древним славянским праздником - Евдокия-Плющиха. В древности славяне встречали Новый год в первый весенний день — 1 марта, который по новому стилю приходится на 14 марта. Празднования происходили широко, потому что начало нового года было символом начала нового времени. В этот праздник было принято зазывать весну. Закликания весны - это славянский обряд, сопровождавшийся пением или выкрикиванием особых весенних песен — веснянок, закличек, смысл которого - приглашение весны.

Поэтому сегодня в Изборске не только пели, водили хороводы, пили чай из самовара, сжигали чучело Масленицы из старых банных веников, но и закликали весну по всем правилам, пишет издание.