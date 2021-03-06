Культура

Цифровую выставку с 135-летию «Создателя книги» открыл музей-заповедник «Михайловское»

Сегодня, 15 марта, в честь 135-летия со дня рождения выдающегося русского и советского графика, народного художника СССР Владимира Фаворского Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» предлагает подписчикам и посетителям своих официальных страниц в соцсетях небольшую выставку его работ. Это иллюстрации к драматическим произведениям Пушкина («Маленькие трагедии, «Борис Годунов») из фондов музея.

Владимир Фаворский. Из иллюстраций к трагедии «Моцарт и Сальери». Из фондов Пушкинского заповедника.

В «Михайловском» напомнили, что период формирования художественного гения Фаворского - классика отечественного изобразительного искусства, непревзойдённого мастера гравюры, основателя собственной школы ксилографии - пришелся на начало ХХ века. Ремеслу он учился, в частности, у Юона, а искусствоведением занимался сначала в Мюнхенском, а затем в Московском университете, где защитил дипломную работу «Джотто и его предшественники». Первые гравюры на дереве, равно и первые иллюстрации Фаворского созданы в 1909-1910 годы. Позже он по праву будет называть себя не иллюстратором произведения, а создателем книги.

Опираясь в своем творчестве на стилистику и поэтику современных ему направлений символизма и модерна, художник, тем не менее, принимал и лучшие открытия художников-авангардистов, в первую очередь кубистов, и добивался не только смысловой насыщенности, но и строгой конструктивности в собственных работах. Коллекция графических произведений Владимира Фаворского входит в число самых ценных в музейном собрании, - подчеркнули в «Михайловском». В фонды Пушкинского заповедника графические листы Владимира Андреевича Фаворского поступили в 1991 году от дочери художника Марии Владимировны Шаховской. Среди работ, которыми располагает музей, не только иллюстрации к лирике и драмам Пушкина, но и портрет Александра-лицеиста, многое другое.

Владимир Фаворский. Пушкин-лицеист (1935). Из фондов Пушкинского заповедника.