Культура

Лекция блогера ПЛН Александр Донецкого пройдет в Пскове 19 марта

Открытая лекция блогера ПЛН, ведущего радио «Эхо Москвы» в Пскове и филолога Александра Донецкого «Мозговая игра Андрея Белого» состоится в центральной городской библиотеке 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Лекция посвящена 140-летию со дня рождения деятеля культуры Серебряного века, поэта-символиста, писателя, философа, публициста, критика, теоретика литературы, стиховеда и мемуариста Андрея Белого.

Лектор расскажет о жизни Андрея Белого и его главном произведении, с которым он вошел в историю мировой литературы, - романе «Петербург». «Текст романа – это своего рода "пространство смыслов и вопросов", созвучных многим актуальным философским, лингвистическим, литературоведческим, семиотическим, культурологическим идеям и концепциям. Роман Андрея Белого как будто специально написан для того, чтобы будить пытливую теоретическую мысль, порождать новые интерпретационные решения», - полагает Александр Донецкий.

«Ничего одиноче его вечной обступленности, обсмотренности, обслушанности я не знала. На него смотрели, верней: его смотрели, как спектакль, сразу, после занавеса бросая его одного, как огромный Императорский театр, где остаются одни мыши. А смотреть было на что», - писала Марина Цветаева в «Пленном духе» в 1934 году.

Лекция пройдет накануне Всемирного дня поэзии, 19 марта, в читальном зале центральной городской библиотеки. Начало в 17.00. Предусмотрена прямая трансляция.

Александр Донецкий – филолог, журналист, писатель. В 1998 году защитил диссертацию на тему «Мозговая игра» как принцип поэтики романа «Петербург» Андрея Белого» (научные руководители – доцент В. А. Сапогов и профессор В. А. Кошелев).

В журналистике с 1996 года. Автор сценариев документальных фильмов: «Довлатов и окрестности», «Вертикальный город», «Рядом с Пушкиным»; программы «Субкультура» (ГТРК «Псков»); участник VI Форума молодых писателей России (Липки, 2006); лауреат журналистской премии СеЗаМ-2009 Ассоциации СМИ Северо-Запада (СПб), лауреат премии общественно-политической журналистики «Власть №4» (Москва, 2011), победитель конкурса журнала «Новый мир» к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына (эссе «Как нам обустроить этим летом?», «Новый мир», декабрь, 2018); участник нескольких художественных проектов музея нонконформистского искусства (Арт-Центр Пушкинская, 10) в Санкт-Петербурге и выставочных проектов галереи «Дом на набережной» (Псков).