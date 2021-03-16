Концерт с участием смоленского «Танцевального салона» состоится в Великих Луках

Концерт «Защитник русской земли», приуроченный к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, состоится в Великих Луках 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукском Доме культуры ленинского комсомола.
В концерте примут участие высокий и средний составы народного хореографического коллектива «Танцевальный салон» из Смоленска. Художественный руководитель – заслуженный работник культуры Светлана Белозерова.
«Кто ранее был на наших фестивалях танца, тот знает, какая красота ждет зрителя!» - отметил художественный руководитель проекта Виктор Путятин.
Коллектив исполняет «березку» - известный русский танец-хоровод. «Простой девичий круг как вершина хореографического мастерства», - так его описывают организаторы.
В Доме культуры пояснили, что поэзия старинного русского хоровода и образ русской девушки - отличительная особенность коллектива.
«Длинный костюм скрывает ноги, кажется, что девушки плывут по сцене. Каждый костюм - настоящее произведение искусства из бархата, шифона, кружева или батика, расшитый тесьмой и бисером, - рассказали организаторы мероприятия. - В такой коллектив попасть не просто. Ценятся музыкальность, техническое мастерство, красота, ум, фактура. Плывущий шаг - главная тайна, которую приходится постигать новичкам. И это мастерство держится в секрете».
Концерт состоится 31 марта в 18.30 в Доме культуры ленинского комсомола.