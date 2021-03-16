Культура

Валентине Зандер присвоили звание «Заслуженный работник культуры Псковской области»

Бывшему директору Великолукского драматического театра присвоили звание «Заслуженный работник культуры Псковской области», сообщает телеграм-канал «Великолукские новости».

Фото: телеграм-канал «Великолукские новости»

Звание Валентине Зандер присвоили за достижения и личные заслуги в развитии, сохранении и популяризации российской культуры на территории Псковской области.

Напомним, Валентина Зандер занимала должность директора Великолукского драматического театра с 2017 по 2020 год.

В 1976 году она окончила Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова, в 1995 году - Северо-Западную академию государственной службы. С 1982 по 1987 годы была директором Музея комсомольской славы имени Героя Советского Союза А. М. Матросова. С 1987 года курировала сферу культуры города Великие Луки.

В 1999 году Валентине Зандер было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».