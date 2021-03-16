Культура

Новый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях» приурочили ко дню рождения музея

Сегодня, к 99-й годовщине образования Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», вышел в свет новый видеожурнал «У нас в Михайловском и в его окрестностях», подготовленный силами сотрудников Пушкинского заповедника. Это уже 21-й выпуск с начала проекта, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Кадр из видеожурнала «У нас в Михайловском и его окрестностях».

«Ожидаемо, тема нового журнала — история музея, но взятая задолго до исторического постановления Совета народных комиссаров, которым "…Пушкинский уголок (Михайловское и Тригорское, а также место погребения А.С. Пушкина в Святогорском монастыре)" были объявлены заповедными и переданы под охрану государства в марте 1921 года. В 19-минутном ролике речь идет и о праздновании столетия со дня рождения поэта в 1899 году, и о выкупе псковской усадьбы, связанной с именем Пушкина, в государственную казну, о первом музее в "Михайловском" и первом фактическом его экскурсоводе - писательнице Варваре Тимофеевой (Починковской), других людях и памятных событиях, случившихся здесь до 1917 года», - рассказали в музее.

Ведущие журнала - хранитель мемориальной усадьбы поэта, кандидат исторических наук Юлия Узенева и, за кадром, ведущий специалист службы музейной информации и международных связей Николай Алексеев. Зрители могут услышать старинный русский романс «Темно-вишневая шаль», который воспроизводится с «черной» пластинки на граммофоне из михайловской «Колонии литераторов». Выпуск иллюстрирован редкими фотокадрами из фондов заповедника.

Уже сегодня новый номер музейного видеожурнала можно найти на официальных страницах «Михайловского» в социальных сетях: ВКонтакте и Facebook.

Напомним, что сегодня в честь дня рождения Пушкинского заповедника в научно-культурном центре «Михайловского» также состоялось открытие выставки и был дан концерт камерной музыки.