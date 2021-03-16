Культура

Фрагменты настенных росписей XVIII века обнаружили при обследовании храма в Печорах

Фрагменты настенных росписей, предположительно XVIII века, обнаружили при обследования Успенского собора Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Фрески находились на уровне глубины обследуемого шурфа - на западной наружной стене храма, построенного в XV веке», - говорится в сообщении.

Кроме того, реставраторы провели исследование чердачных перекрытий Успенского храма. «Чтобы выявить конструктивную схему стропильной системы, нанести на карту объекта границы, в которых заканчивается природный памятник – Богом зданные пещеры, и где начинается творение рук древних мастеров, а также определить степень сохранности несущих кровельных конструкций», - пояснили в организации.