Культура

Годовщину воссоединения Крыма с Россией празднуют жители Псковской области

День воссоединения Крыма с Россией отмечают в России 18 марта. В Псковской области к седьмой годовщине события организованы различные культурные мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, сегодня в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова пройдет студенческая конференция «Севастополь гордость русских моряков». Здесь же развернется тематическая книжная выставка «Литературное путешествие по Крыму».

На базе регионального центра президентской библиотеки в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация электронных раритетных книг, архивных материалов, фотографий и открыток из фондов президентской библиотеки, связанных с историей Крымского полуострова «Остров Крым». Кроме того, в учреждении открыта книжная выставка «Крым».

Псковский Дом офицеров подготовил презентационно-концертную онлайн-программу «Мы вместе» в рамках фестиваля «Крымская весна».

В Великих Луках основные мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией, пройдут в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. Здесь работает выставка-панорама «Крым — земля подвига и героизма», сотрудники учреждения также организовали музыкально-литературную онлайн-композицию «У родных берегов».

Добавим, что познавательно-развлекательная программа для взрослых и детей пройдет в большинстве муниципалитетов Псковской области. Районные учреждения культуры подготовили информационные программы и фильмы, видеоэкскурсии и патриотические часы, онлайн-концерты и арт-вечера, а также конкурсы, квесты, квизы и викторины.

Напомним, Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении территорий в состав России.