Культура

В Пскове проведут фотоконкурс по объектам списка ЮНЕСКО

Служба управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Храмы Псковской архитектурной школы – связь времен». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.

Мероприятие посвященно 3х-летию внесения десяти памятников культового зодчества XII-XVI веков в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Электронный отборочный этап конкурса будет проходить с 17 мая по 15 июня.

Тематика конкурса - фото соборов и церквей из списка ЮНЕСКО:

Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, 1240 год; Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор, XII век; Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы, XIV век; Церковь Архангела Михаила с колокольней, XIV века; Церковь Покрова от Пролома, XV-XVI века; Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда, XV-XVII века; Церковь Георгия со Взвоза, 1494 год; Церковь Богоявления со звонницей, 1489 год; Церковь Николы со Усохи, XVI век; Церковь Василия на горке, XV век).

Конкурсные работы принимают на электронную почту: fotopskovunesco@yandex.ru.

С положением о фотоконкурсе можно ознакомится в приложении.