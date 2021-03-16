В Пскове проведут фотоконкурс по объектам списка ЮНЕСКО

Служба управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Храмы Псковской архитектурной школы – связь времен». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.
Мероприятие посвященно 3х-летию внесения десяти памятников культового зодчества XII-XVI веков в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Электронный отборочный этап конкурса будет проходить с 17 мая по 15 июня.
Тематика конкурса - фото соборов и церквей из списка ЮНЕСКО:
Конкурсные работы принимают на электронную почту: fotopskovunesco@yandex.ru.
С положением о фотоконкурсе можно ознакомится в приложении.