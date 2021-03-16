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Культура

Псковские библиотеки открывают для себя новые возможности обслуживания

19.03.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

XVII областная научно-практическая конференция «Возможности библиотек для населения: online и offline обслуживание» из цикла «Власть. Население. Библиотека» прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс службе ПОУНБ.

Ссылка на трансляцию будет доступна в течение месяца.

Конференцию открыла и вела генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки, председатель псковской библиотечной ассоциации, заслуженный работник Вера Павлова.

Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева зачитала приветственный адрес от первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, подчеркнув, что она, как никто другой, любит и знает областную библиотеку, способствует ее развитию.

Затем Вера Алексеева вручила благодарственные письма активным участникам областного конкурса «Библиотека года».

За работой конференции в режиме онлайн следили представители 26 районов Псковской области, а также Карелии, Башкортостана, Удмуртии и республики Крым, Белоруссии и Румынии.

На встрече обсуждали приоритеты развития средств автоматизации библиотек, их участие в национальном проекте «Культура» и внедрение новых технологий в информационное обслуживание пользователей. Речь также шла о возможности предоставления государственных услуг пользователям. Особый акцент сделали на культурно-просветительскую и информационную деятельности библиотек в онлайн-среде.

Об обеспечении интернетом и цифровизации библиотек псковского региона рассказал председатель управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев. Он сообщил, что в ближайшие два года во все библиотеки области будет проведен широкополосный интернет.

В свою очередь генеральный директор ООО «Дата Экспресс» (Москва) Владимир Грибов представил автоматизированную информационную библиотечную систему «МегаПро» – единую технологическую платформу для работы современной библиотеки.

Основные вопросы внедрения RFID-технологий в библиотеках рассмотрел заместитель генерального директора ООО «Библиотека» (Компания bibliotheca, Москва) Вадим Андренюк. Библиотеки, по его словам, должны стать «центром мира, в котором будут сосредоточены все возможные ресурсы и услуги». Вадим Андренюк отметил, что в последнее время наблюдается взрывной рост посещения библиотек, чтобы эту тенденцию поддержать, нужно инвестировать в развитие современных сервисов, методов обслуживания и долгосрочных программ.

Опытом создания и работы модельных библиотек нового поколения поделились заместитель главы администрации Островского района по социальным вопросам Лариса Иванова, заместитель главы администрации Порховского района по социальным вопросам Ольга Иванова, заместитель главы администрации Печорского района по социальным вопросам Алла Монтаровская.

Также на конференции выступили сотрудники Псковской областной универсальной научной библиотеки.

В рамках конференции прошла интернет-сессия по теме «Обработка персональных данных» с участием начальника отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий управления Роскомнадзора по Псковской области Наталии Муравьевой.

По итогам работы была принята резолюция.

Теги: #ПОУНБ #конференция #технологии
Источник: Псковская Лента Новостей
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