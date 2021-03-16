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Культура

Международный конкурс имени Бориса Трояновского откроется сегодня в Пскове

19.03.2021 11:17|ПсковКомментариев: 0

Открытие IX Псковского международного конкурса исполнителей на народных инструментах и вокалистов имени Б. С. Трояновского, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, состоится сегодня, 19 марта, в областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в связи с эпидемиологической ситуацией и рекомендациями Роспотребнадзора конкурс проводится в двух форматах – онлайн и офлайн.

В конкурсе примут участие около 100 солистов и вокальных ансамблей из различных регионов России, в том числе из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Мурманской (Североморск) и Новгородской (Старая Русса) областей. Псковскую область представят около 50 конкурсантов из образовательных учреждений Пскова, Печор, Себежа и Новосокольников.

Музыкальные состязания состоятся в трех номинациях: «Сольные исполнители на народных инструментах» (очно и дистанционно), «Народное пение» и «Фольклорное пение» (солисты и ансамбли, дистанционно).

Оценивать выступления молодых музыкантов будет жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты в области исполнительства на народных инструментах и народного вокала.

Торжественное открытие конкурса и концерт членов жюри состоятся в онлайн-формате на YouTube-канале колледжа 19 марта в 17.00.

Ссылка для просмотра открытия конкурса >>> https://youtu.be/f3alfPbeJI4

Подведение итогов и вручение дипломов участникам номинации «Исполнители на народных инструментах» (очно) пройдет 20 марта. Итоги конкурса в других номинациях (дистанционно) будут размещены на официальном сайте колледжа 21 марта. Видеозапись гала-концерта победителей будет доступна на YouTube-канале колледжа 25 марта.

Напомним, конкурс исполнителей на народных инструментах и вокалистов имени Б. С. Трояновского проводится в Пскове с 1996 года, а с 2002 года он приобрел статус Международного. География участников конкурса включает не только различные регионы России (Мурманская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская и Тверская области, республика Карелия, города Санкт-Петербург и Москва), но и страны ближнего зарубежья (Эстония, Беларусь).

Среди победителей конкурса – преподаватель Псковского областного колледжа искусств, выпускница магистратуры Петрозаводской государственной консерватории Юлия Кононова, солистка Императорского ордена св. Кирилла Казачьего ансамбля «Атаман» (Санкт-Петербург) Ольга Красницкая, выпускники Российской академии имени Гнесиных, Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Теги: #конкурс #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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