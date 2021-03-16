Культура

Смотровую площадку Власьевской башни откроют для посещения в дни весенних каникул

Смотровая площадка Власьевской башни будет открыта для посещения во время весенних каникул – в период с 22 по 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Изборском музее-заповеднике.

Режим работы: с 11:00 до 18:00.

Билеты на смотровую площадку продаются в кассе Власьевской башни (ул. Кремль, 7) до 17:30.

Стоимость входных билетов для взрослых - 100 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров - 50 рублей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8112) 72-45-74.

Добавим, что во Власьевской башне, помимо смотровой площадки, можно посетить выставку «Псковский кремль и его окрестности на старых фотографиях».

Вход во Власьевскую башню - с территории Довмонтова города.

Фото из группы «Псковский кремль», ВКонтакте