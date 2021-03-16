Культура

Литературную программу «Война. Народ. Победа» подготовили в «Михайловском»

Во Всемирный день поэзии, сегодня, 21 марта, сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» предлагают интернет-пользователям небольшую видеопрограмму «Война. Народ. Победа». В нее вошли произведения советских поэтов: Маргариты Алигер, Павла Антокольского, Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Юрия Воронова, Расула Гамзатова, Андрея Дементьева, Юлии Друниной, Егора Исаева, Михаила Исаковского, Давида Самойлова, Константина Симонова, Бориса Слуцкого, Вадима Шефнера, Владислава Шошина.

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель научной библиотеки Пушкинского заповедника Людмила Беляева, отмечать День поэзии в музее давно стало доброй традицией. Поэтические вечера в этот день в «Михайловском» проходили в разном формате: как литературные чтения, так и встречи с авторами, в том числе и с местными, пушкиногорскими поэтами, а также просмотр фильмов и т.д. «Меняется тема, но неизменным остается звучание поэтического слова», - подчеркнула Людмила Беляева.

Программа нынешнего года подготовлена в преддверии трагической даты - 80-летия со дня начала Великой Отечественной.

Видеоролик «Война. Народ. Победа» уже доступен пользователям Интернета на официальных страницах музея-заповедника в социальных сетях: ВКонтакте и в Facebook.

Напомним, что Всемирный день поэзии по решению ЮНЕСКО отмечается с 1999 года. Впервые же о необходимости такого праздника заговорили намного раньше - в конце 1930-х; и уже в 1938 году в американском штате Огайо день поэзии постановили отмечать 15 октября - в день рождения Вергилия. В Москве, как и в Париже, в Брюсселе и в нескольких других столицах мира, первый День поэзии прошел в преддверии двухсотлетия Пушкина - 21 марта 1999 года. В «Михайловском» День поэзии впервые отметили поэтическими чтениями в 2005-м.