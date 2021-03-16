Культура

Здание хлебопекарни XVI века огородят в Пскове

Здание хлебопекарни XVI века и офицерский корпус XVII века огородят сеткой рабица возле Гремячей башни в Пскове. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная (максимальная) цена контракта по установке ограждения вокруг здания хлебопекарни составляет 193 тысячи 17 рублей, а вокруг офицерского корпуса - 208 тысяч 628 рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Аукцион по определению подрядчика пройдет в электронной форме 1 апреля. Срок выполнения работ - в течение 60 дней со дня заключения контракта.