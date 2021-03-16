Культура

Жителям Неелово показали социальную драму «Люблю»

В Нееловском районном доме культуры в рамках проекта «Ради жизни» общественной организации «Дети - наше будущее» прошли два показа спектакля «Люблю», которые увидели школьники поселка, а также дети из Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, сюжет спектакля раскрывает важную тему «Дети и война», рассказывает о жизни подростков в мирное время, об их чувствах, эмоциях, переживаниях, и о том, как изменила их жизни война. Это история о молодых людях, которых заставили стать героями сложившиеся трагические обстоятельства. Во время каждого показа в зале стояла абсолютная тишина.

По окончании спектакля зрители приняли участие в творческих мероприятиях «Дарите людям красоту», и поняли, какое же это счастье – жить в мирное время. Мероприятия были организованы в рамках проекта «Путешествие к истокам» с участием артистов из творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее», детского образцового театра «Бенефис», хореографического ансамбля «Зоренька», вокальной студии «Мажор», хореографического коллектива «Дружба» Центра развития творчества детей и молодежи Псковского района и школы №1 им. Леона Поземского.