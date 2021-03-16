Культура

Анимационный фильм об Александре Невском выйдет в конце 2024 года

Анимационный фильм об Александре Невском «Князь» выйдет в конце 2024 года. Об этом сообщил художник-мультипликатор, лауреат премии «Оскар» Александр Петров на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

«Фильм делается уже год, - отметил он. - Мы прошли подготовительный период и сейчас входим в производственный. Фильм должен выйти в конце 2024 года».

Сценарий для фильма написал Юрий Арабов в содружестве с Ларисой Малюковой и Александром Петровым, пишет ТАСС. Ожидаемый хронометраж картины - один час, детали сюжета пока не разглашаются.

Фильм будет выполнен в характерной для автора технике «ожившей живописи» масляной краской. В 2020 году на выставке Александра Петрова в Ярославском художественном музее эскизы и разработки типажей к фильму «Князь» представили публике впервые.

Александр Петров - художник-мультипликатор, проживающий в Ярославле. В 2000 году он получил премию «Оскар» за анимационный фильм «Старик и море».