Культура

Псковский музей-заповедник: делить на ноль

В Псковском музее-заповеднике продолжается долгожданный ремонт, на который возлагают большие надежды: музей, получивший недавно статус федерального, хочет поразить псковичей и туристов.

Конечно, все мы ждем позитивных изменений, и, вероятно, они будут. Однако некоторые перспективы, озвучиваемые музейщиками, вызывают возмущение у экспертов и представителей культурного сообщества. По их мнению, речь идет не просто о нарушении золотых правил хранения коллекций, но о неуважении к памяти известного русского художника, считавшего Псковщину своей малой родиной и прославившего ее в своих картинах на века.

Художник Петр Оссовский. Фото: рамблер.ру

Дар Оссовского

На днях на странице музея во ВКонтакте было опубликовано видео, в котором специалисты делились своим видением будущего Псковской картинной галереи. В числе прочего рассказали о том, что часть коллекции будет выставлена в отремонтированном цокольном этаже. Планируется, что картины художников 60-х, пишущих в экспрессивной манере, будут экспонироваться вместе с полотнами Петра Оссовского, художника, выработавшего свой неповторимый, так называемый «суровый стиль».

В коллекции музея на сегодня хранится порядка 50 картин мастера, причем это не разрозненные работы, тем или иным образом попавшие в галерею, а единый комплекс полотен. Произведения создавались на протяжении многих лет на Псковской земле (триптих «Белые храмы Пскова, триптих «Памятник поэту», большой цикл работ «Облака Псковского озера»). Почетный гражданин Пскова, академик живописи Петр Оссовский передал его в дар галерее в 2007 году, в ознаменование празднования Дня города и 125-летия музея.

Фото: https://pskov-land.livejournal.com. В своем обращении к посетителям выставки «Псковские мотивы», встречающем каждого ее посетителя, автор написал: «...Псковские мотивы» - не что иное, как итог-воспоминание о моей многолетней творческой работе на земле древнего Пскова, когда отдаление во времени позволило мне окинуть взглядом все то лучшее, что сделано мной за эти быстро ушедшие годы. «Псковские мотивы» - это живопиcные воспоминания, лишенные сентиментальности и ностальгии, являются логическим завершением того, что было начато в 60-е годы, когда судьба забросила меня на эту землю, овеянную легендами и великими историческими событиями давно минувших лет. «Псковские мотивы» - воспоминание о суровом характере людей, предки которых столетиями жили на границе России в окружении неброской северной природы, требующих от художника настоящего долготерпения, связанного с большими творческими усилиями для достижения желанной цели...»

Еще в 2017 году, узнав о том, что в Псковском музее-заповеднике намечается ремонт, дочь художника, актриса, профессор кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры РФ Мария Оссовская поделилась своими опасениями с тогдашним его директором, Юрием Киселевым. И получила официальный ответ: «Разделяя Ваше беспокойство о судьбе коллекции, сосредоточенной в «Галерее Петра Павловича Оссовского», смею Вас уверить, что после окончания ремонтно-реставрационных работ в залах Псковского музея-заповедника, галерея продолжит свою жизнь и работу в предоставленных помещениях. Псковский музей-заповедник является хранителем 70 полотен П.П. Оссовского 1972-2000-х годов, организатором и участником персональных выставок Мастера. Коллекция является предметом музейной гордости, учитывая наличие таких программных полотен, как «Псковские кузнецы».

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Прошло четыре года, но за это время успело, видимо, измениться что-то в музее, которому всегда было свойственно чувство внутреннего достоинства и понимания прекрасного - недаром до революции он входил в число лучших российских музеев. Впрочем, сейчас в музейном деле все чаще выбирают эксперимент и «художественные дуэли» в ущерб почтенному академизму и серьезному научному подходу.

Мария Оссовская недоумевает: зачем разрушать то, что было целостным изначально, по замыслу и воплощению? «Папа очень бережно относился к коллекции, ему хотелось, чтобы она именно действовала, чтобы наибольшее количество людей ее посмотрело, - рассказывает она. - Коллекция была создана именно под зал, в котором она была размещена. Все картины были подобраны под эти стены, тематически. Это дар народу. Может, это громкие слова, но папа был таким человеком: для него было очень важно - отдать свои работы тем людям, кто подарил ему творческое вдохновение. Он более 50 лет был в тесной связи с Псковом и называл Псковскую землю своей духовной родиной, очень бережно и трепетно относился к людям».

Живая память

Мы обратились к начальнику отдела научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника, искусствоведу Ольге Васильевой с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о перспективах сохранения коллекции Оссовского. Она рассказала, что также узнала обо всем из видео, выложенного в музейных соцсетях: картины Петра Павловича будут представлены в цокольном этаже рядом с художниками Аникиенком и Билютиным, с которыми он должен будет о чем-то спорить.

Что касается официальных документов, которые могли бы прояснить ситуацию, то их нет. С ними в принципе в музее сложно: сотрудники рассказывают, что в ноябре прошлого года был издан приказ, согласно которому в срок до 10 марта должны были организовать рассмотрение концепции и ТЭП (тематико-экспозиционного плана) экспозиции «Картинная галерея» членами ученого совета музея и рецензирование внешними экспертами. Однако до сих пор этого не произошло. Означает ли это, что ни концепции, ни ТЭП до сих пор нет?

Отсутствие внятной информации никогда до добра не доводит. По музею ходят разговоры о том, что после того, как коллекцию раздробят и отправят частично в запасники, частично в цоколь, в экс-галерее Оссовского сделают конференц-зал. Это при том, что многие мероприятия и прежде замечательно проводили именно здесь, в окружении полотен художника - они были равноправными собеседниками встреч, конференций, презентаций, находя полновесный отклик в современном дне.

Ольга Васильева считает перспективу распыления коллекции ужасной. И подчеркивает: «С другой стороны, благодаря многочисленным откликам на ситуацию, я поняла: слава Богу, он живой для многих! Понимаете?»

Действительно, новости о планах раздробить, по сути - уничтожить «Галерею Оссовского» вызвали большой общественный резонанс в соцсетях. «Не по-людски», «беспардонно», «свинство» - люди не скрывали своего возмущения. «В Псковском музее беда. Полсотни своих картин подарил музею выдающийся художник, представитель сурового стиля Пётр Оссовский. Не только подарил, но на свои деньги отремонтировал зал - для создания галереи своих работ. Художник в мире ином. Музейщики решили использовать отремонтированное помещение по-своему и повесили там разных авторов. Глупо, недальновидно, некрасиво по отношению к памяти Оссовского», - написала тележурналист, корреспондент отдела культуры ВГТРК, художник-иллюстратор, член Санкт-Петербургского Союза художников России Зинаида Курбатова в посте на Фейсбук.

В разговоре с нами она пояснила свою позицию: «Не имеет смысла рассказывать, насколько важной фигурой для культуры является художник Петр Оссовский. Это один из основоположников сурового стиля, для нашего отечественного искусства это последний большой стиль, после которого начался постмодернизм, - сказала она. - Художник множество десятилетий работал на Псковской земле, похоронен под Изборском. Свой дар он сделал очень продуманно, осмысленно, на свои деньги отреставрировал этот зал. Здесь дело не в том, что он хотел себя прославить - у него и так есть слава: это хрестоматийно известный художник для всех, кто занимается хотя бы приблизительно искусством. Я думаю, он хотел прославить Псковскую землю, ее величие. Он хотел, чтобы люди, которые приходят в музей, видели величие края».

По мнению Зинаиды Юрьевны, планы по раздроблению коллекции чудовищны. Как и любая другая подобная история, коих в истории российских музеев было предостаточно. Как вспоминают специалисты, такое часто происходило в советское время: могли позвонить директору Русского музея и сообщить, что глава компартии какой-либо страны хочет получить в подарок Малевича... Но то, что воспринималось в доперестроечные времена как данность, сейчас оценивается как неуважение к завещанию дарителя, проще говоря - «обычное музейное хамство» (формулировка одного из комментаторов).

«Музейщики не очень умно поступают, - считает Зинаида Курбатова. - Я уже не говорю о том, что это некрасиво по отношению к памяти Петра Оссовского. В музее хранится большая коллекция прекрасного художника - это можно бесконечно показывать и на этом делать посещаемость, свой бизнес. Глупо разбавлять его работы какими-то вещами - не знаю, каких художников там планируют вывесить, но вполне вероятно, что это качество другое, другой уровень. Зачем перемешивать, совершенно непонятно... В данном случае эта история абсолютно советская. Музейщик должен приумножать, собирать, хранить, а не распылять».

Вечные ценности

У человека, мало вовлеченного в художественный мир, может возникнуть вопрос: почему так важно сохранить целостность коллекции? Директор Детской художественной школы, художник Олег Цветков объясняет: «Это не случайно подобранные работы, а целостный организм. Картины галереи Оссовского объединены одной темой, содержанием, стилем, композиционными приемами, живописной техникой - всего того, что обычно сопровождает работу художника, который утвердился давно в целях и задачах своего искусства. Таким образом, можно говорить о целом стилевом направлении в изобразительном искусстве. Это всегда более ценно и внятно тем людям, которые приходят смотреть на эти работы. Если эту единую композицию разбить на мелкие кусочки - всякое представление развалится, его просто не будет».

Фото: библиопсков.ру

Тем более опасной представляется Олегу Цветкову перспектива смешения работ Петра Оссовского с картинами художников других направлений: с его точки зрения, это нарушит цельность, уничтожит общее впечатление. Неслучайно ребята из Детской художественной школы часто приходят со своими учителями именно в галерею Оссовского. «Мы на его примере учили и прививали хороший вкус нашим детям, рассказывали о художнике, этом времени, об этом направлении в искусстве, - говорит Олег Цветков. - О чем мы будем говорить, когда от этого останется пшик? Получается как всегда: хотим чего-то нового, а получается ноль. Выставка, подаренная Петром Павловичем городу, как раз и хороша тем, что в ней есть некая цельность, рассказ об эпохе. Ради чего надо ломать ее? У нас часто так получается: до основания сначала снесем все, а потом будем строим заново».

Художник подчеркивает: Петр Оссовский считал Псковщину своей малой родиной, никому он больше таких шикарных подарков не делал, нигде нет такой коллекции. «Надо это ценить и этим дорожить, а не разбазаривать. И, конечно, не осквернять память о таком замечательном народном художнике России», - горько резюмирует Олег Цветков.

Как считают наши собеседники, конфликтная ситуация, возникшая в Псковском музее-заповеднике, вызвана в немалой степени невниманием руководства к вопросам повышения профессионализма сотрудников. Искусствоведов там - по пальцам пересчитать. Ольга Васильева стоит сотни специалистов, тем не менее - речь должна идти о команде, объединенной общими целями и ценностями.

«Проблема Псковского музея заключается, как мне кажется, в том, что он сейчас глубоко страдает отсутствием крупных профессионалов в искусствоведческом направлении, а ведь коллекция его – художественная, - считает известный псковский искусствовед, экскурсовод, краевед Тамара Шулакова. - Поэтому одна ошибка следует за другой. Музейная неграмотность должна быть недопустима, нетерпима. Никакая коллекция, если она тем более передана в дар музею, не должна дробиться. Это один из золотых музейных законов. Это не значит, что такие вещи не предпринимались когда-то в истории музейного дела, но они всегда осуждались».

Фото: библиопсков.ру

По мнению Тамары Васильевны, вопрос о размещении коллекции должен решаться не кулуарно, а коллегиально, на научных советах. Ведь дело здесь не в дефиците помещений - уж ими в последнее время Псковский музей-заповедник не обделен. «Дайте осознанную концепцию: что мы увидим в наших новых замечательных башнях, храмах и пространствах! - призывает искусствовед. - Пока концепции внятной нет, но поставить вместо одного другое - пожалуйста... Вообще неплохо публику держать в курсе: все-таки, это народное наследие. Коллекция Оссовского цельная, блистательная. Хотелось бы хоть немножко знать, что они собираются вводить и какие еще сюрпризы нас ждут там».

В ближайшее время Мария Оссовская намерена отправить письмо на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой с просьбой разобраться в происходящем. Похоже, история с галереей Оссовского вскрыла глубокие системные проблемы в деятельности музея, которые потребуют планомерной работы руководства. Ремонт нужен не только зданиям.

Елена Никитина