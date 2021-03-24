Культура

Заслуженных работников культуры и деятелей искусств наградили в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил нагрудные знаки первым удостоившимся региональных званий заслуженного работника культуры и деятеля искусств. Торжественное мероприятие прошло в среду, 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона поблагодарил работников культуры и искусства за терпение, напомнив, что прошлый год для творческих сфер стал особенно сложным. «Значительное время работники театров, музеев, библиотек были лишены возможности заниматься любимым делом и дарить радость своим зрителям и посетителям. Сегодня учреждения открыты, но работают с ограниченным числом зрителей. Однако в нынешних условиях и такой формат дорогого стоит», — отметил Михаил Ведерников и выразил свое восхищение талантом собравшихся.

Губернатор особенно подчеркнул тот факт, что обе сферы становятся интересными и привлекательными для молодежи. «Люди выбирают эти направления работы, потому что видят, что они перспективные. Без такого честного, эмоционально открытого института наставничества, как у вас, это было бы невозможно», — добавил Михаил Ведерников.

За добросовестный многолетний труд глава региона вручил деятелям культуры и искусства заслуженные награды: благодарность президента Российской Федерации, почетные грамоты губернатора Псковской области, благодарственные письма администрации области и нагрудные знаки к почетным званиям «Заслуженный работник культуры Псковской области» и «Заслуженный деятель искусств Псковской области».

Обе региональные награды в этом году вручаются впервые, обратил внимание губернатор и добавил, что решение о том, кому присваивать звание, принимают, в том числе, сами работники культуры и искусства.

В завершение торжественной церемонии Михаил Ведерников пожелал работникам культуры и деятелям искусства, чтобы как можно быстрее вернулась возможность собирать полные концертные залы и музеи.

Напомним, региональные звания «Заслуженный деятель культуры Псковской области» и «Заслуженный деятель искусств Псковской области» были учреждены в 2019 году. Они будут присуждаться ежегодно за высокие результаты в профессии. Обладатели этих статусов будут также получать единовременное государственное пособие в размере 25 тысяч рублей.