Культура

Красотам Себежского края посвятили фотовыставку в Пскове

24 марта в Псковской областной универсальной научной библиотеке открылись две фотовыставки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, одна из них - «Красота побуждает к действию» - размещена в фойе 1 этажа и посвящена уникальным красотам Себежского края.

Ее автор - Владимир Бумаков, коренной себежанин, председатель себежского отделения Русского географического общества, руководитель поискового отряда «Забытый батальон», поисковик с 20-летним стажем, кинооператор и участник создания ряда документальных фильмов, выпущенных кинокомпанией «Русский след» для телеканала «Моя планета».

Владимир Бумаков не считает себя профессиональным фотографом. Съемки – это его хобби, которое позволяет находиться в постоянном творческом поиске.

Во время презентации выставки Владимир Бумаков передал в дар библиотеке несколько экземпляров своей книги «Горячий бетон Себежского укрепрайона». Издание рассказывает о неизвестных страницах первых дней Великой Отечественной войны на Себежской земле, которые удалось обнаружить благодаря поисковой работе.

Выставка будет работать две недели.

В актовом зале на 1 этаже начала работу передвижная фотовыставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи», посвященная 100-летию со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося ученого-физика, общественного деятеля, правозащитника и гуманитарного мыслителя планетарного масштаба.

Экспозиция, состоящая из 18 роллапов, построена по хронологическому принципу. Она охватывает всю жизнь Сахарова, показывая основные аспекты его деятельности и основные события его биографии.

Выставка подготовлена Архивом Сахарова. На ней представлены фотографии и документы из фондов Архива и коллекций целого ряда отечественных и зарубежных музеев, архивов, библиотек, международных организаций, средств массовой информации и частных собраний.

Выставка будет работать до 21 апреля.

Вход на выставки свободный.