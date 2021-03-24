Культура

Найденный в России деревянный идол оказался древнее Стоунхенджа

Последнее исследование древнейшей в мире деревянной статуи под названием Шигирский идол, обнаруженной на Урале в 1890-х годах, оказался древнее, чем считали ранее.

Фото: GalinaKorzhova / pikabu.ru

Проведенный в 1990-х годах радиоуглеродный анализ показал, что идолу, вырезанному из лиственницы, 9750 лет. В 2018 году специалисты подсчитали, что статую изготовили около 11 600 лет назад. Теперь же ученые установили, что деревянной фигуре может быть еще на пять веков больше.

Таким образом, Шигирский идол оказался более чем в два раза старше Стоунхенджа - каменного мегалитического сооружения возрастом пять тысяч лет в Великобритании, пишет РИА Новости.

Шигирского идола нашли золотоискатели на одном из торфяных болот в окрестностях Екатеринбурга в 1894 году. Местные археологи изучили обломки и определили, что имеют дело со статуей высотой примерно в три или даже пять метров, покрытой абстрактными узорами и изображениями демонических рук и лиц.