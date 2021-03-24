Культура

Николай Козловский поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте поздравил работников культуры города с профессиональным праздником.

Фото: Луки.ру

«Представители сферы культуры Великих Лук – это талантливые и инициативные специалисты, способные вдохновить, заинтересовать и увлечь за собой других, - отметил он. - Благодаря их труду и неравнодушию наш город живет насыщенной культурной жизнью: на высоком уровне проходят общегородские праздники, дома культуры организуют интересные концерты, музеи и библиотеки проводят активную просветительскую работу, а драматический театр радует яркими постановками».

«Великолучане гордятся талантливыми художниками, музыкантами, исполнителями, творческими коллективами, которые одерживают победы в престижных конкурсах и фестивалях, приумножая культурную славу нашего города», - подчеркнул глава города.

Николай Козловский выразил работникам культуры признательность за вклад в сохранение культурно-исторического наследия и духовно-нравственное воспитание великолучан, развитие культурной жизни в городе. «Благодарю вас за профессионализм, ответственность и самоотдачу. От всей души желаю крепкого здоровья, вдохновения, новых творческих свершений! Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!» - добавил он.