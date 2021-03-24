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Культура

Александр Котов поздравил работников культуры с профессиональным праздником

25.03.2021 09:27|ПсковКомментариев: 1

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Сообщество работников культуры и деятелей искусства объединяет представителей различных гуманитарных и творческих специальностей, но всеми, кто связал свою жизнь со сферой культуры, движет общее и самое главное предназначение – сохранить и приумножить уникальное наследие национальных историко-культурных традиций, - отметил он. - Благодаря вашему труду работают музеи и библиотеки, театры и филармонии, Дома культуры и сельские клубы, творческие союзы и объединения. Вы даете людям возможность приобщаться к прекрасному, развивать свой творческий потенциал, духовно расти».

Александр Котов напомнил, что последний год выдался непростым. «Из-за эпидемиологических ограничений организации культуры долгое время были закрыты. Безусловно, это стало испытанием и для работников отрасли, и для всех нас – отсутствие культурных событий заметно обеднило нашу жизнь. Уверен, все трудности останутся позади, а пережитый опыт пандемии еще больше повысит  значимость и важность труда работников культуры», - сказал он.

Спикер регионального парламента пожелал работникам культуры крепкого здоровья, семейного благополучия и профессиональных свершений.

Теги: #псковское областное собрание #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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