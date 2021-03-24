Культура

Псковский губернатор: Творческие сферы становятся все более привлекательными для молодежи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников культуры и деятелей искусства с профессиональным праздником. Видео с поздравлением он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

«‎Прошлый год был непростым – долгое время работники театров, музеев, библиотек и домов культуры из-за ограничительных мер не могли полноценно заниматься любимым делом. Но они не теряли вдохновения и энтузиазма, а проводили мероприятия в онлайн-формате, работали над материалами будущих концертов и встреч», - сказал глава региона.



Он также отметил, что сейчас творческие сферы становятся все более интересными и привлекательными для молодежи, в чем «тоже заслуга работников культуры, которые стали наставниками и примером для подрастающего поколения специалистов».



Вчера на торжественном мероприятии Михаил Ведерников вручил награды засуженным деятелям культуры и искусства: благодарность президента РФ, почетные грамоты губернатора, благодарственные письма администрации, а также первые в истории региона нагрудные знаки к званиям «Заслуженный работник культуры» и «Заслуженный деятель искусств» Псковской области.

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«‎Благодарю за труд, искреннее неравнодушие, творчество, вклад в сохранение и развитие нашей культуры!» - написал Михаил Ведерников.