Культура

Псковичей приглашают на вебинар о Стеньке Разине, каким его увидел Пушкин

Сегодня, 25 марта, жители Псковской области свободно смогут присоединиться к вебинару «Песни о Стеньке Разине» А. С. Пушкина в контексте историко-фольклорных источников». Это занятие в рамках online-проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики» проведут московский Государственный институт русского языка имени Пушкина и Государственный музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в качестве лектора перед интернет-пользователями выступит Любовь Козмина - хранитель мемориальной усадьбы Ганнибалов «Петровское», кандидат филологических наук, автор ряда книг и публикаций как о предках Пушкина, так и о жизни и творчестве самого поэта. Преломление событий из отечественной истории и образы исторических персон в творчестве Пушкина - постоянная тема ее научного и читательского интереса.

«Академически» сформулированная тема занятия не должна никого смущать, подчеркнули в музее. Как показывает практика, каждая встреча на портале складывается живо и интересно. Во многом это происходит благодаря опыту непосредственной ведущей вебинаров - научного руководителя проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики», доктора филологии, литературоведа, руководителя Пушкинских проектов Института Пушкина Эльмиры Афанасьевой.

Немалую роль в создании особой атмосферы в институтской интернет-аудитории играет и слушательское сообщество, которое здесь собирается: преподаватели-русисты, а также изучающие русскую культуру и искусство студенты из многих стран мира, а также все, кому интересна история нашего Отечества в самых разнообразных ее проявлениях, добавили в музее.

Начнется вебинар в 16.00 по московскому времени. Для того, чтобы стать его участником, достаточно просто зарегистрироваться на портале «Образование на русском».