Дом культуры в Порхове празднует свое 50-летие

Концерт третьего дня празднования 50-летия районного Дома культуры «Мечтай, твори, танцуй!» состоялся в Порхове сегодня, 25 марта. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Порховский вестник»
На мероприятии выступали творческое объединение «Серпантин», руководитель Ангелина Виткина, народный хореографический ансамбль «Калейдоскоп», руководитель Светлана Бондарева и группа брейк-данс «Хоть отбавляй», руководитель Кирилл Кочнев.
Свой юбилей Дом культуры начал праздновать 23 марта. Завтра там пройдет большой праздничный концерт «Мы радость дарим людям», а 27 марта проведут творческий вечер, посвященный 50-летию народного хореографического ансамбля «Калинка».