Культура

Виртуальную выставку пушкинских иллюстраций подготовили в «Михайловском»

Виртуальную выставку иллюстраций к роману Юрия Тынянова «Пушкин» открыли в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» сегодня, в день автора рисунков — российского художника и дизайнера Сергея Любаева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Сергей Любаев. Из иллюстраций к роману Юрия Тынянова «Пушкин» (2017)

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, Сергей Любаев — один из наиболее активно и интересно работающих российских иллюстраторов. Он предпочитает создавать не просто «картинки» к изданию, а книгу как единый художественный объект со своей конструкцией, цветовыми и шрифтовыми решениями.

Среди авторов, к которым художник обращался — Лев Толстой и Редьярд Киплинг, Джон Рональд Руэл Толкиен и Николай Гоголь, Теренс Хэнбери Уайт и Федор Достоевский и другие. С рисунками Любаева в разные годы выходили в свет такие разные книги, как «Занимательная физика» Якова Перельмана, «Русская заблудшая душа. Воспоминания бывшего начальника московской сыскной полиции» Аркадия Кошко или «Любовный лексикон XIX века» Елены Лаврентьевой и другие.

Особое место в творчестве художника, лауреата многих престижных премий в области книжной иллюстрации, занимает пушкинская тема. Так, например, в 2018 году в свет вышел сборник «Стихи А. С. Пушкина, написанные в Михайловском» с предисловием Валентина Курбатова и иллюстрациями Сергея Любаева.

Сергей Любаев. Из книги «Стихи Пушкина, написанные в Михайловском»

С виртуальной выставкой иллюстраций Сергея Любаева к роману «Пушкин» можно познакомиться на официальных страницах «Михайловского» в социальных сетях: «ВКонтакте» и в «Facebook».