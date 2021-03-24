Культура

Николай Козловский поблагодарил великолукский драмтеатр за вклад в духовное воспитание граждан

Глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте поздравил работников и ветеранов театральной сцены, ценителей сценического искусства со Всемирным днем театра.

«Этот праздник значим для нашего города, - отметил он. - Великолукский драматический театр имеет более чем вековую историю и за это время стал настоящей гордостью Великих Лук. Во многом именно благодаря театру, его талантливому коллективу, ярким, запоминающимся постановкам наш город называют культурной столицей региона».

«Сегодня Великолукский драматический театр продолжает радовать великолучан интересными спектаклями, являясь центром культурной жизни города, - продолжил он. - Бережно храня традиции классической драматургии, талантливый и преданный театральному искусству коллектив театра не устает удивлять своих поклонников смелыми режиссерскими решениями, оригинальными новаторскими постановками».

Николай Козловский поблагодарил сотрудников Великолукского драматического театра и ветеранов сцены за «самоотверженное служение высоким идеалам искусства, вклад в духовное и эстетическое воспитание наших граждан».

«Желаю крепкого здоровья, счастья, вдохновения, успешного воплощения в жизнь намеченных творческих планов, новых достижений и побед, благополучия и мира!» - добавил он.