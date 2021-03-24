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Культура

Псковичей приглашают на встречу с Юрием Вяземским

27.03.2021 13:40|ПсковКомментариев: 1

Встреча с автором и ведущим гуманитарной олимпиады для школьников «Умники и умницы» Юрием Вяземским состоится в Пскове 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Мероприятие пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Начало встречи - в 17.00. В связи с эпидемической ситуацией на встречу нужно записаться заранее по телефону 72-45-62.

Юрий Вяземский - кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры московского государственного института международных отношений (университета) МИД России, член Союза писателей России.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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