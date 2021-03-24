Культура

Праздничный вечер «Формула любви» состоялся в Великих Луках

Сегодня, 27 марта, на большой сцене Великолукского драматического театра состоялся праздничный вечер «Формула любви», посвященный Международному Дню театра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, танцевальные и эстрадные номера, юморески, песни и стихи позволили гостям увидеть любимых артистов в разных проявлениях.

Перед началом торжественного мероприятия прозвучали слова поздравлений. От имени главы города Великие Луки сотрудников театра поздравил Николай Андросович.

Он отметил, что Великолукский драматический театр имеет более чем вековую историю, и за это время стал настоящей гордостью Великих Лук. «Сегодня Великолукский драматический театр продолжает радовать великолучан интересными спектаклями, являясь центром культурной жизни города. Бережно храня традиции классической драматургии, талантливый и преданный сценическому искусству коллектив театра не устаёт удивлять своих поклонников оригинальными новаторскими постановками, смелыми режиссерскими решениями. Уверен, что наш театр представит зрителям еще немало увлекательных премьер, которые приумножат славу Великих Лук как культурной столицы Псковской области», - сказал Николай Андросович.

К словам поздравлений присоединилась депутат областного Собрания Елена Даньшова. Парламентарий вручила коллективу театра благодарственное письмо от секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Гусева.

Кроме того, в ходе торжественного вечера состоялось награждение работников театра.

А на втором этаже начала свою работу фотовыставка Алексея Лазарева «Четыре цвета времени», посвященная заповедным местам Михайловского.

«Праздничные театральные фойе, приятная музыка подарят яркие впечатления от проведенного субботнего вечера в театре. Они позволили отыскать каждому зрителю свою "Формулу любви" к ВДТ», - добавили в пресс-службе.