Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПСБ подписал соглашение с губернатором
Где заказать дом мечты?
новые услуги для предпринимателей
Сделано в Моглино
Хозяйки Железной дороги
Знак качества фабрики обуви Nordman
Международная акция 29 апреля
Телефон прямого эфира 56-73-72
ЖКХ : вопросы и ответы
 
 
 
ещё Культура 24.03.2021 12:360 Псковский музей-заповедник: делить на ноль 27.03.2021 23:360 Праздничный вечер «Формула любви» состоялся в Великих Луках 27.03.2021 13:401 Псковичей приглашают на встречу с Юрием Вяземским 27.03.2021 09:300 Николай Козловский поблагодарил великолукский драмтеатр за вклад в духовное воспитание граждан 26.03.2021 17:461 Комитет по охране памятников даст оценку земляным работам, ведущимся в Острове 26.03.2021 17:071 Работа в Пушкинском заповеднике стала для меня хорошей школой жизни — Армен Мнацаканян
 
 
 
Самое популярное 24.03.2021 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 26.03.2021 12:076 Октябрьский проспект Пскова закроют для транспорта на месяц 24.03.2021 12:457 Заслуженный артист России Александр Либ попал в ДТП по пути к губернатору 26.03.2021 10:1710 Названа предполагаемая причина возгорания в Псковской горбольнице 25.03.2021 13:0311 Третий десантно-штурмовой полк планируется развернуть в этом году в Пскове – Шойгу
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Праздничный вечер «Формула любви» состоялся в Великих Луках

27.03.2021 23:36|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 27 марта, на большой сцене Великолукского драматического театра состоялся праздничный вечер «Формула любви», посвященный Международному Дню театра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, танцевальные и эстрадные номера, юморески, песни и стихи позволили гостям увидеть любимых артистов в разных проявлениях. 

Перед началом торжественного мероприятия прозвучали слова поздравлений. От имени главы города Великие Луки сотрудников театра поздравил Николай Андросович.

Он отметил, что Великолукский драматический театр имеет более чем вековую историю, и за это время стал настоящей гордостью Великих Лук. «Сегодня Великолукский драматический театр продолжает радовать великолучан интересными спектаклями, являясь центром культурной жизни города. Бережно храня традиции классической драматургии, талантливый и преданный сценическому искусству коллектив театра не устаёт удивлять своих поклонников оригинальными новаторскими постановками, смелыми режиссерскими решениями. Уверен, что наш театр представит зрителям еще немало увлекательных премьер, которые приумножат славу Великих Лук как культурной столицы Псковской области», - сказал Николай Андросович.

К словам поздравлений присоединилась депутат областного Собрания Елена Даньшова. Парламентарий вручила коллективу театра благодарственное письмо от секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Гусева. 

Кроме того, в ходе торжественного вечера состоялось награждение работников театра.

А на втором этаже начала свою работу фотовыставка Алексея Лазарева «Четыре цвета времени», посвященная заповедным местам Михайловского.

«Праздничные театральные фойе, приятная музыка подарят яркие впечатления от проведенного субботнего вечера в театре. Они позволили отыскать каждому зрителю свою "Формулу любви" к ВДТ», - добавили в пресс-службе.

Теги: #великие луки #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Задержан очередной губернатор-взяточник. Верите ли вы, что в России можно победить коррупцию?
В опросе приняло участие 471 человек
27.03.2021, 23:360 Праздничный вечер «Формула любви» состоялся в Великих Луках 27.03.2021, 22:350 Минпросвещения одобрило учебник по истории под редакцией Владимира Мединского 27.03.2021, 22:030 38-летний мужчина пропал в Пскове 27.03.2021, 21:310 Аномально теплая погода ожидается на Северо-Западе России
27.03.2021, 21:001 Псков присоединился к акции «Час Земли». ФОТО 27.03.2021, 20:270 Пропавшую девять лет назад псковичку разыскивают полицейские 27.03.2021, 20:053 Михаил Ведерников: Храбрость и доблесть росгвардейцев спасли тысячи жизней 27.03.2021, 19:315 100 воркаут-площадок установят в Псковской области в этом году
27.03.2021, 19:031 Скончался один из пострадавших при пожаре в городской больнице Пскова 27.03.2021, 18:330 До +12 прогреется воздух в Псковской области 28 марта 27.03.2021, 18:010 Канализационную насосную станцию на улице Народной в Пскове передали на баланс Горводоканала 27.03.2021, 17:270 Минпросвещения окажет поддержку в вопросах строительства школ в Пскове и Гдове
27.03.2021, 17:051 Объездную дорогу построят на юго-западной окраине Великих Лук 27.03.2021, 16:350 Соревнования по воркауту проходят в Пскове 27.03.2021, 16:240 Житель деревни Дворцы пропал в Бежаницком районе 27.03.2021, 15:460 Вещевую помощь оказали нуждающимся семьям в Локнянском районе
27.03.2021, 15:140 Выход на лед Псковско-Чудского озера запретят с 29 марта 27.03.2021, 14:409 Ограничения из-за угрозы коронавируса в Псковской области продлили до 15 апреля 27.03.2021, 14:076 Креативное пространство для активной молодежи открылось в Пскове 27.03.2021, 13:401 Псковичей приглашают на встречу с Юрием Вяземским
27.03.2021, 13:200 10 контейнерных площадок для мусора планируют обустроить в Плюссе 27.03.2021, 13:042 Фотофакт: В Пскове продолжает разрушаться стадион «Электрон» 27.03.2021, 12:250 Городской чемпионат по настольному теннису стартовал в Пскове 27.03.2021, 12:030 Два автомобиля столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО
27.03.2021, 11:350 Протокол о создании Национальной ассоциации учителей естественных наук подписали в Пскове 27.03.2021, 11:290 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 229 27.03.2021, 11:282 Стеклоомывающую жидкость с высоким содержанием метанола выявили в Псковской области 27.03.2021, 11:002 Росгвардия отмечает профессиональный праздник
27.03.2021, 10:370 Великолучанка лишилась сбережений после общения с мошенником 27.03.2021, 10:308 Министр просвещения России прибыл в Псков 27.03.2021, 10:241 Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область 27.03.2021, 10:000 Подсветку Псковского кремля отключат в «Час Земли»
27.03.2021, 09:300 Николай Козловский поблагодарил великолукский драмтеатр за вклад в духовное воспитание граждан 27.03.2021, 09:000 Владимир Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля 27.03.2021, 08:336 Более 18 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 27.03.2021, 08:200 71 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области
27.03.2021, 00:460 Российские фигуристки впервые заняли весь пьедестал на чемпионате мира 27.03.2021, 00:310 Выхоженный псковичами ротвейлер с простреленной головой обрел дом 27.03.2021, 00:131 Белоруссию не допустили до участия в Евровидении 27.03.2021, 00:060 Псковская инфекционная больница ищет кадры за пределами региона
26.03.2021, 23:470 ВАЗ и ПАЗ не разъехались у АЗС 26.03.2021, 22:351 Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры 26.03.2021, 22:300 Тренировка готовности сил при возникновении чрезвычайных обстоятельств прошла в Пскове 26.03.2021, 21:571 В России рассмотрят предложение о запрете продажи алкоголя покупателям с детьми
26.03.2021, 21:230 Чат-бот о детских пособиях запустили в Псковской области 26.03.2021, 20:531 Мужчина выбросил полмиллиона рублей вместе с мусором 26.03.2021, 20:210 Путин назначил нового главу Пензенской области 26.03.2021, 20:070 Формирование доступной среды для маломобильных групп населения обсудили в Пскове
26.03.2021, 19:473 В Минздраве заявили, что часть ограничений из-за COVID-19 сохранится на 1-2 года 26.03.2021, 19:260 Волейболисты из Пскова стали победителями областной спартакиады школьников 26.03.2021, 19:125 Я просто хочу быть полезным — Армен Мнацаканян 26.03.2021, 19:090 «Четыре цвета времени» можно увидеть в Великолукском драмтеатре
26.03.2021, 18:591 «Акценты» Донецкого: Борьба с коррупцией, улица Невского и казус Оссовского 26.03.2021, 18:300 В Росреестре рассказали, как законно увеличить площадь дома 26.03.2021, 18:121 Армен Мнацаканян вспомнил о работе в областном управлении соцзащиты 26.03.2021, 17:550 Продолжается уборка центральной части Пскова после зимы
26.03.2021, 17:461 Комитет по охране памятников даст оценку земляным работам, ведущимся в Острове 26.03.2021, 17:360 Алексей Севастьянов о политике и псковском футболе 26.03.2021, 17:220 Псковские школьники отправятся в Москву на олимпиаду по краеведению 26.03.2021, 17:071 Работа в Пушкинском заповеднике стала для меня хорошей школой жизни — Армен Мнацаканян
26.03.2021, 16:570 Лучшую собаку по поиску наркотиков определили в псковском УФСИН 26.03.2021, 16:370 Путин предложил расширить туристический кешбэк для школьников и студентов 26.03.2021, 16:250 Началась подготовка к ремонту дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры 26.03.2021, 16:150 МВД предложило изменить российский паспорт
26.03.2021, 16:000 Море земляники, «поездки на картошку» и раскопки: Армен Мнацаканян вспомнил о своей юности 26.03.2021, 15:470 Великолучанку арестовали за уклонение от отбывания обязательных работ 26.03.2021, 15:380 32 человека погибли при столкновении двух поездов в Египте 26.03.2021, 15:352 Сделано в Моглино: почему псковский БОПЭТ может стать уникальным в России
26.03.2021, 15:313 Александр Братчиков примет участие в праймериз «Единой России» по выборам в областное Собрание 26.03.2021, 15:052 Депутаты согласовали кандидатуры замов главы администрации Великих Лук 26.03.2021, 15:000 Четыре двора благоустроят в Пскове до 15 июля 26.03.2021, 14:530 Виртуальную выставку пушкинских иллюстраций подготовили в «Михайловском»
26.03.2021, 14:453 Армен Мнацаканян рассказал о своем новом статусе 26.03.2021, 14:391 Молодой пскович украл продукты из магазина на улице Рокоссовского 26.03.2021, 14:341 По-хорошему 26.03.2021, 14:3111 Кремль не намерен реагировать на обращение жены Навального
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.