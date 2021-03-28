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Культура

Прежний облик и иконостас Анастасиевской часовни будут восстановлены

28.03.2021 13:50|ПсковКомментариев: 0

Необходимость переноса Анастасиевской часовни обсудили специалисты в рамках заседания рабочей группы Научно-методического и экспертного Совета при комитете по охране культурных объектов Псковской области.

Как сообщается в инстаграм-аккаунте АНО «Возрождение», согласно результатам проведенных предварительных исследований объекта культурного наследия федерального значения «Анастасиевская часовня с росписями» (1910-1911 годы) необходимо выполнить комплекс ремонтно-реставрационных работ.

Объект предлагается приспособить для круглогодичного музейного использования с демонстрацией экспозиций (иконостас, росписи) и с обеспечением доступа всех категорий лиц, в том числе маломобильных групп населения.

Для этих целей предлагается:

1. Выполнить проектные решения по местоположению и переносу объекта вследствие реконструкции моста.

2. Выполнить проектные решения восстановления барабана, купола и надглавного креста в исторических формах, так как на данный момент их исполнение не соответствует историческим материалам.

3. Выполнить проектные решения по организации территории памятника (благоустройство) для его сохранения с учетом противопаводковых мероприятий, на основании технического состояния территории с угрозой подтопления (холм, подъем, дорожки, лестница, подиум, ограда).

4. Выполнить проект реконструкции исторического иконостаса по имеющимся фотоматериалам.

5. Обеспечить всесезонное использование.

6. Учесть проведение и организацию внутриплощадных электрических сетей и обеспечить внутреннее и наружное освещение, места подключения электроприборов, устройство теплых полов, слаботочных систем противопожарной и охранной сигнализации с устройством видеонаблюдения.

Памятник архитектуры «Анастасиевская часовня с росписями 1910-1911 годов» подлежит государственной охране. Она построена в стилизованных формах древнепсковской архитектуры. Четверик завершен барабаном с главкой, декорирован угловыми лопатками и бегунцом. В восточную стену заложена храмозданная керамида. Интерьер расписан фресками по эскизам Н. К. Рериха. Построена вместо более ранней часовни (1711 год) по проекту архитектора А. В. Щусева при строительстве Ольгинского моста.

Теги: #реставрация #Анастасиевская часовня
Источник: Псковская Лента Новостей
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