Культура

Прежний облик и иконостас Анастасиевской часовни будут восстановлены

Необходимость переноса Анастасиевской часовни обсудили специалисты в рамках заседания рабочей группы Научно-методического и экспертного Совета при комитете по охране культурных объектов Псковской области.

Смотрите также Правила переноса

Как сообщается в инстаграм-аккаунте АНО «Возрождение», согласно результатам проведенных предварительных исследований объекта культурного наследия федерального значения «Анастасиевская часовня с росписями» (1910-1911 годы) необходимо выполнить комплекс ремонтно-реставрационных работ.

Объект предлагается приспособить для круглогодичного музейного использования с демонстрацией экспозиций (иконостас, росписи) и с обеспечением доступа всех категорий лиц, в том числе маломобильных групп населения.

Для этих целей предлагается:

1. Выполнить проектные решения по местоположению и переносу объекта вследствие реконструкции моста.

2. Выполнить проектные решения восстановления барабана, купола и надглавного креста в исторических формах, так как на данный момент их исполнение не соответствует историческим материалам.

3. Выполнить проектные решения по организации территории памятника (благоустройство) для его сохранения с учетом противопаводковых мероприятий, на основании технического состояния территории с угрозой подтопления (холм, подъем, дорожки, лестница, подиум, ограда).

4. Выполнить проект реконструкции исторического иконостаса по имеющимся фотоматериалам.

5. Обеспечить всесезонное использование.

6. Учесть проведение и организацию внутриплощадных электрических сетей и обеспечить внутреннее и наружное освещение, места подключения электроприборов, устройство теплых полов, слаботочных систем противопожарной и охранной сигнализации с устройством видеонаблюдения.

Памятник архитектуры «Анастасиевская часовня с росписями 1910-1911 годов» подлежит государственной охране. Она построена в стилизованных формах древнепсковской архитектуры. Четверик завершен барабаном с главкой, декорирован угловыми лопатками и бегунцом. В восточную стену заложена храмозданная керамида. Интерьер расписан фресками по эскизам Н. К. Рериха. Построена вместо более ранней часовни (1711 год) по проекту архитектора А. В. Щусева при строительстве Ольгинского моста.