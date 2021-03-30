Смотритель усадьбы Строгановых появится в Волышово

Смотритель усадьбы Строгановых появится в деревне Волышово Порховского района. Об этом сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в ходе осмотра объекта культурного наследия губернатором Михаилом Ведерников 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее - Татьяна Никитина
«Предлагаем с одним из жителей Волышово заключить гражданско-правовой договор. Росимущество принимает на работу. Это будет буквально смотритель усадьбы. Он будет постоянно на связи», - рассказал Вадим Нэдик.
Председатель комитета напомнил, что в октябре в усадьбе приступили к первоочередным противоаварийным работам. «Консервацию сейчас завершаем. Сейчас на втором этаже идет обработка всей древесины противопожарным раствором из распылителя», - отметил он.
«Кровля поменяна полностью?» - поинтересовался губернатор. «Кровлю полностью заменили. Могу заверить, что эта временная кровля на десятилетия», - подчеркнул Вадим Нэдик.
Также он высказал идею, чтобы на верхнюю часть усадьбы вывесить баннеры, имитирующие окна. «У нас макет есть. Не окна, а как бы чертежи окон. Если одобрите, эти баннеры повесим», - рассказал председатель комитета.
«Можно, да. Вид другой будет», - согласился губернатор.
Кроме того, Вадим Нэдик рассказал, что всю лепнину внутри усадьбы сняли. А обнаруженные остатки паркета хранятся на складе Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области. По его словам, планируется объявить конкурс на исследование этого паркета.
В ходе осмотра усадьбы губернатор также обратил внимание на аварийное состояние церкви и рекомендовал направить соответствующую заявку в Минкульт.
Волышово - имение Васильчиковых и Строгановых в одноименной деревне Порховского района Псковской области. Усадебный дом был спроектирован в 60-х годах XIX века архитектором М. А. Макаровым для его зятя графа А. С. Строганова. Сначала он был деревянным, затем был перестроен в камне петербургским архитектором К. К. Шмидтом. Усадьба имеет большой парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки.