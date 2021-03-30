Культура

Смотритель усадьбы Строгановых появится в Волышово

Смотритель усадьбы Строгановых появится в деревне Волышово Порховского района. Об этом сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в ходе осмотра объекта культурного наследия губернатором Михаилом Ведерников 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее - Татьяна Никитина

«Предлагаем с одним из жителей Волышово заключить гражданско-правовой договор. Росимущество принимает на работу. Это будет буквально смотритель усадьбы. Он будет постоянно на связи», - рассказал Вадим Нэдик.

Председатель комитета напомнил, что в октябре в усадьбе приступили к первоочередным противоаварийным работам. «Консервацию сейчас завершаем. Сейчас на втором этаже идет обработка всей древесины противопожарным раствором из распылителя», - отметил он.

«Кровля поменяна полностью?» - поинтересовался губернатор. «Кровлю полностью заменили. Могу заверить, что эта временная кровля на десятилетия», - подчеркнул Вадим Нэдик.

«В условиях отсутствия возможности полностью восстановить усадьбу эти первоочередные противоаварийные работы, конечно, крайне важны, чтобы объект не разрушался. Дальше будем думать, искать инвесторов, рассматривать варианты, как сюда вдохнуть жизнь. Может быть, кому-то сдать в аренду. Подумаем вместе с владыкой (митрополитом Псковским и Порховским Тихоном - ред.), посоветуемся», - отметил губернатор.

Также он высказал идею, чтобы на верхнюю часть усадьбы вывесить баннеры, имитирующие окна. «У нас макет есть. Не окна, а как бы чертежи окон. Если одобрите, эти баннеры повесим», - рассказал председатель комитета.

«Можно, да. Вид другой будет», - согласился губернатор.

Кроме того, Вадим Нэдик рассказал, что всю лепнину внутри усадьбы сняли. А обнаруженные остатки паркета хранятся на складе Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области. По его словам, планируется объявить конкурс на исследование этого паркета.

В ходе осмотра усадьбы губернатор также обратил внимание на аварийное состояние церкви и рекомендовал направить соответствующую заявку в Минкульт.

Волышово - имение Васильчиковых и Строгановых в одноименной деревне Порховского района Псковской области. Усадебный дом был спроектирован в 60-х годах XIX века архитектором М. А. Макаровым для его зятя графа А. С. Строганова. Сначала он был деревянным, затем был перестроен в камне петербургским архитектором К. К. Шмидтом. Усадьба имеет большой парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки.