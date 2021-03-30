Культура

Лучших чтецов «живой классики» выбрали в Псковской области

Школьники из Невельского, Плюсского и Пушкиногорского районов будут представлять Псковскую область во всероссийском финале самого масштабного литературного проекта страны для детей и подростков. В мае они отправятся в международный центр «Артек».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда «Живая классика», оценивать пригласили писателей, артистов, телеведущих и специалистов в области детского чтения. Перед жюри стояла задача выбрать из нескольких десятков артистичных и хорошо читающих подростков троих, которые и будут представлять регион в финале конкурса. Целый год конкурсанты готовились и прошли непростой путь от выбора произведения и регулярных репетиций до победы в классном, школьном, районном и городском турах.

«Участники "Живой классики" доказывают: неважно как ты выглядишь, сколько весишь или какой у тебя телефон, важно развивать интеллект. Умным быть круто. Читать – модно», - отметили организаторы.

Победителями регионального этапа всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в Псковской области стали:

Александра Сазонова, Невельский район, с произведением «Леночка» (Е. Пономаренко); Алина Цветкова, Плюсский район, с произведением «Эгоистка» (А. Туманова); Егор Степанов, Пушкиногорский район, с произведением «Магнит необычайно притягательной силы» (Е. Клюев).

В мае школьников ждет поездка в международный центр «Артек», где с ними будут заниматься лучшие педагоги театральных вузов, журналисты и актеры. Кроме того, ребята продолжат бороться за звание лучшего чтеца страны. Всероссийский финал состоится 23 - 24 мая.

«Живая классика» — самый масштабный литературный проект России для детей и подростков. Ежегодно в нем принимают участие более 2,5 миллионов школьников. В этом году у конкурса юбилейный, 10 сезон, поэтому церемонии финала и суперфинала будут особенными, на них соберутся «выпускники» конкурса, участники и звезды разных лет. Победители разных этапов конкурса получат призы от оргкомитета и партнеров.